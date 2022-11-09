ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ພາກັນອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເລືອກເອົາພັກ ທີ່ມີແນວຄິດສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ. ດັ່ງປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຟີລາເດລເຟຍ ລັດເພັນຊີລ ວາເນຍກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກໄປເລືອກຕັ້ງມາແລ້ວ ເພິ່ນກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະສົມຄວາມຕັ້ງໃຈແລ້ວ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ເພື່ອເລືອກເອົາພັກຣີພັບບຣິກັນ, ແລະເພິ່ນກໍຫວັງວ່າ ພັກດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ, ເຊິ່ງຜົນອອກມາກໍເປັນດັ່ງທີ່ເພິ່ນຕັ້ງໃຈໄວ້ ໂດຍເພິ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຝາກຄວາມຫວັງວ່າ ພັກຣີພັບບຣິກັນຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ກໍຂໍຝາກຄວາມຫວັງເຖິງວ່າ ຂໍໃຫ້ເພິ່ນແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບບັນຫາບ້ານເມືອງ ໂດຍສເພາະແລ້ວແມ່ນເງິນເຟີ້ ເສດຖະກິດຖີບຂຶ້ນສູງ ລາຄາສິນຄ້າກໍແພງຂຶ້ນ, ເພິ່ນຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ກ່ອນບໍ ຫຼືວ່າມີບັນຫາໃດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່ານີ້. ກໍຂໍຝາກຄວາມຫວັງ ແລະກໍຫວັງວ່າບັນດາຜູ້ແທນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະທໍາຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາ.”
ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນຄັ້ງນີ້ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນຕື່ນໂຕອອກໄປໃຊ້ສິດຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເໝືອນດັ່ງປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດຄາໂລໄລນາໃຕ້ບອກວ່າ ນາງບໍ່ເຄີຍໄດ້ອອກໄປເລືອກຕັ້ງຈັກເທື່ອ ແຕ່ນາງອອກໄປປ່ອນບັດ ເອົາພັກຣີພັບບລິກັນ ຍ້ອນນາງຢາກເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ.