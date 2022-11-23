ການເດີນທາງແບບຮີບດ່ວນ ແລະສັບສົນໃນຊ່ວງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ໄດ້ກັບມາອີກຄັ້ງພ້ອມດ້ວຍກິດຈະກໍາອັນໃໝ່

ການເດີນທາງໃນຊ່ວງວັນບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າແບບຮີບດ່ວນ ແລະສັບສົນ ໄດ້ກັບຄືນມາອີກແລ້ວໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ຄົນພາກັນຈອງປີ້ເຮືອບິນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍປະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາເງິນເຟີ້ ເພື່ອໄປຢູ່ລວມກັບຄົນທີ່ຮັກ ແລະມີຄວາມສຸກທີ່ເປັນປົກກະຕິ ລຸນຫຼັງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງວັນພັກບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກ ແລະຫຼິ້ນທ່ຽວ ອາດຈະເພີ້ມຂະຫຍາຍຝູງຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຈໍານວນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການເດີນທາງທີ່ເປັນປົກກະຕິລົງ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເລີ້ມຕົ້ນການເດີນທາງໃນຊ່ວງວັນພັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວຂຶ້ນ ແລະກັບຄືນມາເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວລາປະມານສອງສາມມື້ ໃນການເຮັດວຽກແບບໄລຍະໄກ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍບອກຫົວໜ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໃນໄລຍະໄກ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມື້ເດີນທາງທີ່ຫຍຸ້ງທີ່ສຸດໃນຊ່ວງອາທິດຂອງວັນພັກບຸນຂອບ ຄຸນພະເຈົ້າ ແມ່ນວັນອັງຄານ, ວັນພຸດ ແລະວັນອາທິດ ລຸນຫຼັງວັນພັກ. ໃນປີນີ້ ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນຂອງລັດຖະບານກາງຄາດວ່າ ວັນອັງຄານ ຈະເປັນມື້ເດີນທາງດ້ວຍຕາຕະລາງການບິນ 48,000 ຖ້ຽວທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດ.
ທ້າວຄຣິສ ວີລລຽມ (Chris Williams) ຈາກເມືອງຣາເລ (Raleigh), ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ໄດ້ອອກເດີນທາງໂດຍບິນໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະລູກສອງຄົນ, ໄປນະຄອນແອັດແລນຕ້າ ໃນລັດຈໍເຈຍ ເພື່ອໃຊ້ເວລາໃນຊ່ວງວັນພັກກັບຄອບຄົວ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ.
ທ້າວວີລລຽມອາຍຸ 44 ປີ, ເຊິ່ງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ, ມັນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍ ແລະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ແພງຫຼາຍທີ່ຈະນັ່ງເຮືອບິນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກສອງປີທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ໃນຊ່ວງວັນພັກກັບຄອບຄົວ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງທີ່ໂລກໜ່ວຍນີ້ເປັນ ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ກັບຄົນທີ່ພວກເຮົາຮັກອີກຄັ້ງ.”