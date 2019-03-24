ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຊາວ ໄທ ໄດ້ພາກັນໄປຫາໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເປັນ
ເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບເກືອບຫ້າປີ.
ລັດຖະບານທະຫານປະເທດ ໄທ ໄດ້ກຳອຳນາດໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2014 ຊຶ່ງໃນ
ເວລານັ້ນ ຫົວໜ້າກອງທັບບົກ ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ນຳພາການເຮັດລັດຖະ
ປະຫານທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ.
ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານ ທ່ານ ປຣະຢຸດ ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດມື້ນີຫຼັງ
ຈາກການປ່ອນບັດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ແຕ່ລະຄົນຈະຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ດ້ວຍການໄປ
ລົງຄະແນນສຽງມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເປັນເປັນສິດທິຂອງທຸກໆຄົນ.”
ຄົນ ໄທ ປະມານ 51 ລ້ານຄົນ ມີສິດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ.
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການເຫັນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງເປັນການດີ້ນລົນ ລະຫວ່າງປະຊາທິປະ
ໄຕ ແລະ ການປົກຄອງທະຫານ.
ທ່ານປຣະຢຸດ ໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າຫາກທ່ານຊະນະ ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດ
ທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານທະຫານ ກັບຄືນໄປສູ່ “ປະຊາທິປະໄຕ.”
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເຊິ່ງແມ່ນຄັ້ງທີ 13 ໄທ ນັບແຕ່ປີ 1932 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຂັບ
ໄລ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາງ ຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ
ໄດ້ສ້າງຄວາມໂມໂຫຈາກສາກົນ.
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ໂອກາດທີ່ລັດຖະບານທະຫານຈະເສຍອຳນາດຢູ່ທີ່
ການປ່ອນບັດປາກົດວ່າມີພຽງໜ້ອຍດຽວ.
ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນໃໝ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຄົນຕໍ່ໄປຈະຖືກເລືອກໃນກອງ
ປະຊຸມສະພາຮ່ວມ. ສະມາຊິກສະພາຍສູງ 250 ຄົນ ທັງໝົດຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກອງ
ທັບ, ພ້ອມດ້ວຍພັກການເມືອງ ສາມາແຂ່ງຂັນເອົາບ່ອນນັ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 500 ບ່ອນໃນ
ສະພາຕ່ຳໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປຣະຢຸດ ມີຄວາມໄດ້ປຽບຢ່າງຍິ່ງ ຜູ້ທີ່ຫວັງຈະ ເຮັດ
ໃຫ້ການນຳພາຂອງທ່ານ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ດ້ວຍການເປັນນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ.
ພັນທະມິດສື່ມວນຊົນອາເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນ ກ່ຽວກັບ
ກ່ຽວກັບ ການນຳພາຂອງທ່ານ, ໂດຍອ້າງເຖິງການປາບປາມເສລີພາບໃນການສື່ຂ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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