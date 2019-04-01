ພວກປະທ້ວງກຸ່ມນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໄທໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້ ກ່າວຫາຄະນະກຳມາທິການເລືອກຄຕັ້ງວ່າຊັກຊ້າ ແລະດັດແປງຜົນການຢັ່ງສຽງ
ເລືອກຕັ້ງອາທິດແລ້ວນີ້.
ການເລືອກຕັ້ງໃນປະເທດເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານ ໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ທະຫານທີ່ໜູນຫຼັງພັກພະລັງປະຊາລັດ ໄດ້ຊະນະຄະແນນສຽງນິຍົມເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະໄດ້ປະກາດວ່າໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ແຕ່ວ່າ ພັກເພື່ອໄທ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກໄລ່ອອກ ທ່ານທັກສິນ ຊິນນະວັດ ກໍໄດ້ອ້າງເອົາໄຊຊະນະເຊັ່ນກັນ
ປະກອບແນວໂຮມກັບບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານອື່ນໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບ່ອນນັ່ງ
ສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ.
ຄວາມຈິງຂອງຜົນການເລືອກຕັ້ງອາດຈະບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວກ່ອນ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ
ເວລາຄະນະກຳມາທິການໄດ້ກ່າວວ່າຈະເຜີຍແຜ່ຜົນຢ່າງເປັນທາງການ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຄ້ານເກືອບ 100 ຄົນ ໄດ້ປະທ້ວງຢູ່ໃກ້ໆກັບສະໝໍລະພູມ
ໄຊຊະນະ ໃນບາງກອກໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່າວຫາວ່າຄະນະກຳມາທິການເລືອກ
ຕັ້ງວ່າ “ຂີ້ລັກ” ດ້ວຍການຮ້ອງໂຮ ແລະຖືປ້າຍຕ່າງໆ.
ອົງການປ່ຽນແປງຍື່ນຟ້ອງ ທີ່ແຕກຕ່າງອົງການນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄລ່ບັນດາສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການອອກ ທີ່ມີເຖິງ 800,000 ລາຍເຊັ່ນເທົ່າເຖິງວັນອາທິດວານນີ້.
ພັກພະລັງປະຊາລັດ ທີ່ໄດ້ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າທະຫານ ທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ນຳພາທະຫານ ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ຊຶ່ງເວລານັ້ນເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ນາງຍິງ
ລັກຊິນນະວັດ ໃນປີ 2014 ໃນຂະນະທີ່ພັກເພື່ອໄທ ພົວພັນກັບ ທ່ານທັກສິນ ອ້າຍ
ຂອງທ່ານນາງຍິງລັກ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ໃນທຸກການເລືອກຢູ່ທົ່ວໄປໃນປີ 2001.
ແຕ່ວ່າໃນວັນເສົາອາທິດແລ້ວນີ້ ກະສັດໄທໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ລົບລ້າງນາມມະຍົດ ທີ່
\ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານທັກສິນ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດທຳລາຍການສະໜັບສະໜູນ
ແກ່ພັກເພື່ອໄທ ໃນຂະນະທີ່ລະບອບລາຊາທິປະໄຕເປັນທີ່ນັບຖື ໂດຍປາດສະຈາກ
ຄຳຖາມໃດໆ ຈາກຊາວໄທທົ່ວໄປ.
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