ຄົນໄທ 4 ຄົນ ຖືກສົ່ງໂຕໄປມາເລເຊຍ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ໃນມາເລເຊຍ ເມື່ອປີ 2015

ຄົນໄທ 4 ຄົນ ຖືກສົ່ງໂຕໄປມາເລເຊຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຄ້າມະນຸດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ.
ມີຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍສົບ ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2015, ເຊິ່ງຖືກຝັງເລິກ ຢູ່ໃນປ່າດົງ ໃນບໍລິເວນ ຊາຍແດນຂອງມາເລເຊຍຕິດກັບປະເທດໄທ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການລັກລອບການຄ້າຂາຍມະນຸດ ຢູ່ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນທັນທີ.
ພູມິພາກແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເປັນທາງຜ່ານສໍາລັບຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາທີ່ໜີອອກມາຈາກ ການຖືກກົດຂີ່ທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນບ້ານເກີດທີ່ມຽນມາ ແລະອົບພະຍົບທາງດ້ານເສດ ຖະກິດຈາກບັງກລາແດັສ.
ຜູ້ລັກລອບຄ້າມະນຸດໃນຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ນໍາເອົາຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍສິບພັນຄົນ ເດີນທາງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຜ່ານດິນແດນແລະທະເລ ໄປສູ່ມາເລເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີຊາວມຸສລິມສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຮັ່ງມີ ແລະປອດໄພ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານຊາຍຟັດດິນ ນາຊູຊັນ (Saifuddin Nasution) ກ່າວວ່າ ໃນປີ 2017 ມາເລເຊຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ ໄທ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດໄທ 10 ຄົນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ.