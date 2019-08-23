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ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່ ຂອງ ໄທ ຮື້​ຟື້ນ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ ​ຂອງ​ຄົນ​ຮັ​ກຮ່ວມ​ເພດ​

ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກະ​ເທີຍ "LGBT" ຄົນ​ນຶ່ງ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວັນ​ຕໍ່​ຕ້າ​ນ​ການ​ຊັງ​ຄົນ​ຮັກ​ເພດ​ດຽວ​ກັນ, ຊັງ​ຄົນ​ປ່​ຽນເພດ, ແລະ ຊັງ​ຄົນ​ຮັກ​ສອງ​ເພດ ​ຢູ່ສູນ​ສິ​ລ​ປະ​ ໃນ ບາງກອກ, ໄທ. 17 ສິງ​ຫາ, 2019.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່​ຂອງ ໄທ ໄດ້​ຮື້​ຟື້ນ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ ກ່ຽວ​ກັບ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ທຳອິດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ການແຕ່ງ
ງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນ ເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ກໍໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​
ແຍກ ຢູ່ໃນປະຊາຄົມຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ ຫຼື LGBT ສຳລັບການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ສະເໜີຂໍສິດທິອັນເທົ່າທຽມຢ່າງສົມບູນ.

ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ກ່ອນຂໍ້ສະເໜີຈະຖືກໂຈະ ກ່ອນ
ການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນມີນາແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານກັບຄືນ
ສູ່ອຳນາດ. ພະແນກປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ເສລີພາບຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ແມ່ນຫາກໍໄດ້
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມສາທາລະນະຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຮັບຟັງການໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ
ຮ່າງກົດໝາຍຄູ່ຮ່ວມຊີວິດນັ້ນ ກ່ອນລັດຖະບານໃໝ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຍຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານ ສົມ​ສັກ ເທບ​ສຸ​ທິນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ບາງກອກ ເມື່ອ​
ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຊະຕາກຳຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະ “ຖືກຕັດສິນໂດຍ
ຄວາມເຫັນຂອງສາທາລະນະ” ອີງຕາມສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ ຈະ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ຕໍ່​ ໃນ​ການ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ.

ການ​ສຳຫຼວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທາງ​ອອນ​ໄລ​ນ໌ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ​ຜ່ານ
ເວັນໄຊ້ YouGov ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເດືອນກຸມພາແລ້ວນີ້ ໄດ້ພົບເຫັນການສະໜັບ
ສະໜູນສຳລັບ ການແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນໃນປະເທດ ໄທ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ 63 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຕອບໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດນັ້ນ, 11 ເປີເຊັນ
ແມ່ນໄດ້ຄັດຄ້ານ. ທີ່ເຫຼືອແມ່ນໄດ້ເລືອກ ທີ່ຈະບໍ່ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ.

ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ, ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄທ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເອົາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ເປັນ​
ກະເທີຍຢ່າງເປີດເຜີຍຄົນທຳອິດ ຂອງປະເທດ ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນຕົວ
ເລືອກຂອງພັກອະນາຄົດໃໝ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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