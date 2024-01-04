ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານເສດຖາ ທະວີສິນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະອະນຸມັດການເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊາໃຫ້ແກ່ຄົນສັນຊາດຈີນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ມີນາເປັນຕົ້ນໄປ.
ປະເທດໄທ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊາ ມາແຕ່ເດືອນກັນຍາປີກາຍ ແຕ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຈະໝົດອາຍຸລົງໃນວັນທີ 29 ກຸມພາຈະມານີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເສດຖາ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນນະໂຍບາຍທີ່ຖາວອນນັ້ນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັບປັກກິ່ງ ເພື່ອອະນຸມັດສິດພິເສດແບບດຽວກັນສຳລັບຄົນສັນຊາດໄທທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນບິນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ການປະເທດຂອງທ່ານເສດຖາ ແຕ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ປັກກິ່ງວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ” ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ພວມ “ຫາລືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ” ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ປະເທດທັງສອງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງອີກປະເທດນຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນໄດ້ດົນເຖິງ 30 ມື້ ໃນການຢ້ຽມຢາມ.
ການຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ຖານະບໍ່ຕ້ອງວີຊາຢ່າງເປັນການຖາວອນແກ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອຟື້ນຟູພາກສ່ວນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຂອງປະເທດ ແຕ່ພາກສ່ວນການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍໂຣລະບາດໂຄວິດ-19 ໃນປີຕໍ່ມາ.
ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຟື້ນໂຕຄືນຢ່າງຊ້າໆ ໂດຍມີພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ 28 ລ້ານຄົນໄປຢ້ຽມຢາມໄທໃນປີກາຍນີ້ ຮວມທັງ 3 ລ້ານ 5 ແສນຄົນທີ່ໄປຈາກຈີນ ຊຶ່ງເປັນອັນດັບສອງ ຮອງລົງມາ ຈາກມາເລເຊຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຢ້ຽມຢາມໄທ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ.