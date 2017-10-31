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ໄທ​ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​​ຍົກ​ເລີກ ໜັງສື​ເດີນທາງ​ ຂອງ ​ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ

​ອະດີດ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ ທ່ານ​ນາງຍິ່ງ​ລັກ ຊິນນະ​ວັດ ນັ່ງຢູ່ໃນລົດຂອງທ່ານນາງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ ອອກຈາກລັດຖະສະພາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານນາງໃຫ້ການ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພານິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ ທີ່ບາງກອກ, 9 ມັງກອນ 2015.

ປະ​ເທດ​ໄທ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກໜັງສື​ເດີນທາງ​ຂອງ​ອະດີດ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກ​
ໂຄ່ນ​ລົ້ມ ທ່ານ​ນາງຍິ່ງ​ລັກ ຊິນນະ​ວັດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ໃນ​ເດືອນ​ທີ່​ແລ້ວ​ນີ້
ກ່ອນ​ທີ່​ຈະປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃນ​ຄະດີ​ໂຄງການ​ຈຳນຳ​ເຂົ້ານັ້ນ.

ກະຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດໄທ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງຍິ່ງ​ລັກ ​ໄດ້​ຖືໜັງສື​ເດີນທາງ ທາງ​ການ
ທູດ​ສອງ​ສະບັບ ​ແລະ​ອີກ​ສອງ​ສະບັບ​ເປັນ​ຂອງ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ.

ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ​ ​ແມ່ນຖືກພົບເຫັນ​ວ່າ​ໄດ້​ກະທຳຄວາມ​ຜິດ​ໂດຍສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ໄທ ​
ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ຜ່ານ​ມາ​ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາທີ່​ປະ​ລະ​ໜ້າທີ່ ​ແລະໄດ້​ຖືກຕັດສິນລັບຫລັງໃຫ້​ຈຳ​ຄຸກ
​ເປັນ​ເວລາ 5 ປີ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການປະກາດ
​ຄຳ​ຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.

ລັດຖະບານ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ເງິນ​ຈຳນວນ 1 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້​ຊື້​ກັກ
​ຕຸ​ນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຄາ​ທີ່​ແພງ​ກວ່າ​ທ້ອງ​ຕະຫຼາດ ຈາກ​ພວກຊາວນາ​ທີ່​ຍາກຈົນ ​ແລະ​ມີ​ຈຸດ
ປະສົງ​ທີ່​ຈະ​ຂາຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຄາ​ທີ່​ສູງ​ກວ່ານັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງຍິ່ງ​ລັກ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ ​ແລະ​ອ້າ​ງວ່າ ມີຈຸດປະສົງ​ທາງດ້ານ​ການ
​ເມືອງ. ກະຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ທ່ານ​ນາງພັກ​ຢູ່​ທີ່​ອັງກິດ ສ່ວນ​ວ່າ
ທີ່ຢູ່​ຂອງທ່ານ​ນາງທີ່ຄັກແນ່​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຢູ່​ໃສ​ແທ້.

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