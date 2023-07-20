ສະພາຂອງໄທ ໄດ້ລົງຄະແນນເພື່ອປະຕິເສດການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປຂອງປະເທດ.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເປັນຄັ້ງທີສອງໃນນຶ່ງອາທິດ ທີ່ທ່ານພິທາ ພະຍາຍາມເຂົ້າກຳຕໍາແໜ່ງນີ້ ລຸນຫຼັງນໍາພາພັກກ້າວໄກ ແລະບັນດາພັກຮ່ວມລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາໃນເດືອນພຶດສະພາແລ້ວນີ້, ໂດຍ 8 ພັກຮ່ວມລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາ 312 ບ່ອນນັ່ງຂອງທັງໝົດ 500 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໄດ້ປະຕິເສດຜູ້ສະໝັກຈາກພັກທີ່ມີທະຫານສະໜັບສະໜຸນ, ເຊິ່ງໄດ້ປົກຄອງປະເທດມາເປັນເວລາ 9 ປີ.
ແຕ່ ທ່ານພິທາ ຊໍ້າພັດຂາດຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ຄະແນນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວທີ່ຈະຊະນະຕໍາແໜ່ງນີ້ ເນື່ອງຈາກການຂັດແຍ້ງຢ່າງແຂງຂັນຈາກພວກອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ມີທະຫານໜຸນເບື້ອງຫຼັງ.
ການລົງຄະແນນສຽງ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງສານລັດຖະທໍາມະນູນຂອງໄທ ອອກຄໍາສັ່ງວ່າ ທ່ານພິທາ ຖືກງົດຈາກສະພາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຂົາພິຈາລະນາຄະດີດັ່ງກ່າວໃນຂໍ້ຫາ ທ່ານພິທາ ລະເມີດກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງ.
ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດ ລຸນຫຼັງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ນໍາຂອງພັກກ້າວໄກ ຮ່ວມເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນໃນບໍລິສັດສື່ສັງຄົມ, ເປັນການລະເມີດທີ່ຈະຂັດຂວາງທ່ານ ຈາກການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ບໍລິສັດ iTV ໄດ້ຢຸດກິດຈະການມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ທ່ານພິທາໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບການເລືອກຕັ້ງແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານຍັງອາດຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນການເມືອງຕໍ່ໄປອີກ ແລະປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກຫຼາຍປີ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ ແລະຕັດສິນໃຫ້ຖືກລົງໂທດໃນຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.