ສານສູງສຸດຂອງໄທໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ, ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ຖືກງົດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສະພາໃນຂະນະທີ່ສານຮັບຟັງຄະດີທີ່ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍເລືອກຕັ້ງ.
ຄຳຕັດສິນຂອງສານລັດຖະທຳມະນູນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນກັບວັນທີ່ ສະພາ ມີກຳນົດລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບການສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະນຶ່ງອາທິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກ ເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນໃນບໍລິສັດສື່ມວນຊົນເຊິ່ງເປັນການລະເມີດ ທີ່ຈະກີດກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕໍາແໜ່ງນີ້.
ທ່ານພິທາ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ iTV ທີ່ຢຸດກິດຈະການແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດກົດລະບຽບການເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານພິທາຍັງສາມາດລົງແຂ່ງຂັນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີ ການຕັດສິນຂອງສານວ່າ ທ່ານຖືກງົດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສະພາກໍຕາມ.
ທ່ານພິທາຍັງອາດຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນການເມືອງຕໍ່ໄປອີກ ແລະປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກຫຼາຍປີ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ ແລະຕັດສິນໃຫ້ຖືກລົງໂທດໃນຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.