ປະເທດໄທໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອສົນ ທະນາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນ ມຽນມາ, ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການລິເລີ້ມທີ່ໄດ້ຖືກຕຳນິຕິຕຽນສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສຳລັບການດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານຮັກສາການ ອິງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທໄດ້ກ່າວວ່າຈຸດປະສົງການສົນທະນາທີ່ບໍ່ເປັນ ທາງການຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ກໍເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນຫລາຍຫົວຂໍ້ເພື່ອເສີມຄວາມພະຍາຍາມໃນພາກພືນ ອາຊຽນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການໃນ ມຽນມາ. ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກ ອາຊຽນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງ ປະຊຸມ.
ເຂົາເຈົ້າແມ່ນລວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຊຸກຍູ້ແຮງທີ່ສຸດ ເພື່່ອກົດດັນເພີ້ມເຕີມໃສ່ລັດ ຖະບານທະຫານຂອງມຽນມາ ທີ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນປີ 2021 ເພື່ອເອົາບາດ ກ້າວໄປໜ້າສູ່ສັນຕິພາບ. ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານການປົກຄອງຂອງທະຫານກໍໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນແຜນການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.