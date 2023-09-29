ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນພັກກ້າວໄກຂອງ ໄທ ເວົ້າວ່າມັນຈະມີກຳລັງການຄັດຄ້ານທີີ່ຮ້າຍແຮງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເຖິງແມ່ນຈະຖືກກີດກັ້ນ ຈາກການນຳພາລັດຖະບານ ແລະ ສູນເສຍຜູ້ນຳພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເລີນຣັດ, ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງກົດໝາຍກໍຕາມ. ແລະເຂົາເຈົ້າຢືນຢັດວ່າການ “ຕໍ່ສູ້” ໄລຍະຍາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ແມ່ນຈະເປັນໄຊຊະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ 14 ລ້ານຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໃນປະເທດທີ່ເບື່ອໜ່າຍກັບພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍກອງທັບບົກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດນັບຕັ້ງການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2014.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນມາ ເປັນພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດກໍຕາມ, ພັກກ້າວໄກ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກາຍເປັນຝ່າຍຄ້ານໃນສະພາ, ຫຼັງຈາກສະພາສູງເຊິ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກອງທັບບົກ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຖືກຂຽນໂດຍກອງທັບ, ເພື່ອກີດກັ້ນທ່ານ ພິທາ ຈາກການກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານ ພິທາ ຖືກຫ້າມເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດກົດໝາຍສຳລັບຜູ້ຖືຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງ ເພາະວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນສ່ວນໃນບໍລິສັດສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ປິດກິດຈະການດົນນານແລ້ວ.
ທ່ານໄດ້ລາອອກຈາກການເປັນຜູ້ນຳພັກໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ຮ່ວມກັບແກນນຳຂອງພັກຫຼາຍຄົນ ຍ້ອນສານໄດ້ຫ້າມເຂົາເຈົ້າ ຈາກການພົວພັນໃນການເມືອງ ແລະ ກິດຈະກຳທາງກົດໝາຍອື່ນໆ.
ທ່ານ ພິທາ ເວົ້າວ່າທ່ານຈະກັບຄືນມາສູ່ແນວໜ້າທາງການເມືອງ ຖ້າທ່ານໄດ້ເອົາຊະນະຄະດີຕໍ່ທ່ານ, ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ທ່ານອາດປະເຊີນກັບການຖືກຂັງຄຸກ ແລະ ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນການເມືອງ ເປັນເວລາດົນນານ.