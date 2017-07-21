ຜູ້ນຳ ເສື້ອແດງ ຂອງໄທ ຈະຖືກຕິດຄຸກ ຖານທຳລາຍຊື່ສຽງ

ຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ຈະໃຊ້
ເວລາໃນປີໜ້າຕິດຄຸກ ໃນຖານທຳລາຍຊື່ສຽງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີກຄົນນຶ່ງ.
ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຕຸພອນ ພຣົມພັນ ໄດ້ມີຄວາມ
ຜິດ ທີ່ຮ້ອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເວລານັ້ນ ຄື ທ່ານ ອະພິສິດ ເວດຊາຊີວະ ຢູ່ໃນຄຳ
ປາໄສໃນປີ 2010 ວ່າ ເປັນຄາດຕະກອນ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນລະ ຫວ່າງການປະທ້ວງ
ຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນບາງກອກ ຕ້ານລັດຖະບານນິຍົມແນວທາງເດີມ ຂອງທ່ານອະພິສິດ
ໂດຍອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ພວກເສື້ອແດງ ຈາກຂະບວນການນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ.
ການປະທ້ວງສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການນອງເລືອດ ດ້ວຍການປະທະກັນກັບທະຫານ ແລະ
ພວກເສື້ອແດງ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍສິບຄົນເສຍຊີວິດ.
ສານຊັ້ນຕົ້ນກ່ອນໜ້ານັ້ນໄດ້ຍົກຟ້ອງການກ່າວຫາທຳລາຍຊື່ສຽງ ຕໍ່ທ່ານຈະຕຸພອນ.
ປະເທດໄທ ໄດ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງການເມືອງ ມາແຕ່ປີ 2006 ເວລາ ທ່ານທັກ
ສິນ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໂດຍພວກເສື້ອເຫລືອງ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກະສັດ ແລະພວກຫົວ
ກະທິທີ່ຄອບງຳໂດຍທະຫານ. ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເສື້ອເຫລືອງ ໄດ້
ພາໃຫ້ເກີດພວກເສື້ອແດງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານທັກສິນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຖັນແຖວແມ່ນ
ຮວມທັງຄົນທຸກຈົນຢູ່ຕາມຊົນນະບົດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ ໜູນຢ່າງແຂງຂັນແກ່ນະ
ໂຍບາຍທ່ານທັກສິນ. ທ່ານທັກສິນເອງໄດ້ໄປລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2008
ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອຫລີກຫລ່ຽງການກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫລວງ ທີ່ໄດ້ມີການຍື່ນຟ້ອງ
ທ່ານນັ້ນ.
ກອງທັບຂອງໄທ ໄດ້ປົກຄອງປະເທດມາແຕ່ປີ 2014 ເວລາພວກທະຫານໄດ້ ໂຄ່ນ
ລົ້ມ ນ້ອງສາວຂອງທ່ານທັກສິນ ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້
ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນເວລາສາມປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ທ່ານນາງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ໂຄງການຊື້ເຂົ້າ ທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ເງິນສະໜັບ ສະໜຸນໃນລາຄາແພງ
ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກຳກັບນັ້ນ.
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