ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນເສົາ, ໐໘ ມີນາ ໒໐໒໕
ເອເຊຍ

ໄທ ເລັ່ງນຳໂຕເຫຍື່ອຂອງແກັ່ງຄອລເຊັນເຕີ ອອກຈາກມຽນມາ ເພື່ອສົ່ງກັບປະເທດ

ຮູບຂອງຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງເຄືອຂ່າຍແກັ່ງອາຊະຍາກອນຄອລເຊັນເຕີ ໃນເມືອງມຽວວະດີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ມາພັກລໍຖ້າການສົ່ງກັບຄືນປະເທດທີ່ສູນຕ່າງໆ ໃນມຽວວະດີ ປະເທດມຽນມາ.
ຮູບຂອງຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງເຄືອຂ່າຍແກັ່ງອາຊະຍາກອນຄອລເຊັນເຕີ ໃນເມືອງມຽວວະດີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ມາພັກລໍຖ້າການສົ່ງກັບຄືນປະເທດທີ່ສູນຕ່າງໆ ໃນມຽວວະດີ ປະເທດມຽນມາ.

ທາງການໄທ ກຳລັງເລັ່ງປະສານງານກັບສະຖານທູດ ແລະສະຖານກົງສຸນຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອຊ່ອຍນຳໂຕພົນລະເມືອງຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງສູນຄອລເຊັນເຕີ ໃນມຽນມາ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອອອກມາໄດ້ ແລ້ວເດີນທາງກັບປະເທດບ້ານເກີດ ຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທີ່ອ້າງຂໍ້ມູນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ.

ລາຍງານຂ່າວລະບຸວ່າ ມີເຫຍື່ອຂອງແກັ່ງອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວປະມານ 7,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອອອກມາຈາກເມືອງມຽວວະດີ ໃນປະຕິບັດການຕໍ່ຫຼາຍເຄືອຂ່າຍຄອລເຊັນເຕີຜິດກົດໝາຍໃນມຽນມາ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະທັງໝົດຖືກນຳໂຕໄປພັກຢູ່ທີ່ຕາມສູນເບິ່ງແຍງຊົ່ວຄາວ ໂດຍກຸ່ມຕິດອາວຸດຊົນກຸ່ມນ້ອຍ.

ເຫຍື່ອເຫຼົ່ານີ້ ເປີດເຜີຍວ່າ ຫຼາຍຄົນຖືກຂູ່ບັງຄັບໃຫ້ຮ່ວມຂະບວນການຫລອກລວງທາງອອນໄລນ໌ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ.

ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານຈີນ ແລະອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນການສົ່ງໂຕພົນລະເມືອງຂອງຕົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ກໍໄດ້ຖືກຊ່ອຍເຫຼືອອອກມາ ແລະສົ່ງກັບຄືນປະເທດດ້ວຍການປະສານງານຈາກທາງການໄທ ໄປແລ້ວບາງສ່ວນ ແຕ່ຍັງມີຜູ້ຕົກຄ້າງຢູ່ອີກນັບພັນຄົນໃນສູນພັກຊົ່ວຄາວຕາມແນວຊາຍແດນມຽນມາ ເຊິ່ງລວມເຖິງພົນຍລະເມືອງຂອງຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາ ທີ່ບໍ່ມີສະຖານທູດໃນປະເທດໄທ.

ແລະໃນວັນພະຫັດ ຖ້ຽວບິນຖ້ຽວທຳອິດຈາກທັງໝົດ 19 ຖ້ຽວສຳລັບການນຳສົ່ງພົນລະເມືອງຈີນ ເກືອບ 1,500 ຄົນ ກັບປະເທດໃນອາທິດນີ້ ຫາກໍ່ບິນອອກຈາກອຳເພີແມ່ສອດ ຈັງຫວັດຕາກ ອ້າງອີງລາຍງານຂອງຣອຍເຕີສ.

ທ່ານນິກອນເດດ ພະລາງກູນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ສຳລັບເຫຍື່ອຕ່າງຊາດຂອງແກັ່ງຄອລເຊັນເຕີ ທີ່ບໍ່ມີສຳນັກງານການທູດໃນໄທ ທາງການໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ກັບສະຖານທູດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼືລັດຖະບານຂອງປະເທດນັ້ນໆ ໂດຍກົງແລ້ວ ແລະຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂຶ້ນຢູ່ກັບລັດຖະບານປາຍທາງວ່າ ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຈຸດໃດມາໄທ ເພື່ອເບິ່ງແຍງແລະປະສານງານຕໍ່ໄປ.

ຣອຍເຕີສ ລະບຸວ່າ ທາງການໄທຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດທີ່ຕ້ອງການສົ່ງໂຕພົນລະເມືອງຂອງຕົນເອງຈາກມຽວວະດີ ກັບປະເທດ ໃຫ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຍັງບໍລິເວນຊາຍແດນໄທ-ມຽນມາ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບງານດ້ານການກວດກາຕ່າງໆ ທີ່ລວມເຖິງການກວດໂຣກ ແລະການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ.

ລາຍງານຂ່າວ ກ່າວວ່າ ຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອອອກມາຈາກສູນຄອລເຊັນເຕີຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສະພາທີ່ຂາດແຄນອາຫານ ຕ້ອງໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳທີ່ສົກກະປົກຂອງສູນກອງທະຫານພົນລະເຮືອນຕິດອາວຸດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຄວາມຈະເລີນ ແລະຕ້ອງການການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບດ້ວຍ.

ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສູນດັ່ງກ່າວ ທີ່ມາຈາກປະເທດໃນອາຟຣິກາ ບອກກັບຣອຍເຕີສ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ວ່າ ບໍ່ມີເງິນແມ່ນແຕ່ຈະຊື້ປີ້ເຮືອນບິນກັບບ້ານ.

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

XS
SM
MD
LG