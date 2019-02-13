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ພັກ​ໄທ​​ຣັກສາ​ຊາດ ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ​ກັບ​ ການ​ຖືກ​ຍຸບ

​ຜູ້​ນຳ ​ພັກໄທ​ພັກ​ຣັກ​ຊາດ ທ່ານ ປ​ຣິ​ຈາພົນ​ ພົງ​ປ​ຣາ​ນິດ ຖືໍຄຳ​ຮ້ອງຜູ້​ສະ​ໝັກເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປະ​ເທດ​ໄທ ເຈົ້າ​ຍິງ​ອຸ​ບົນ​ຣັດ ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນ​ບາງກອກ ປະ​ເທດ​ໄທ ວັນ​ທີ 8 ກຸ​ມ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ໄທ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຍຸບພັກ​ການ​ເມືອງ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຊື່
​ໃຫ້ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຣາຊະວົງ ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຂອງ​ປະ
​ເທດນັ້ນ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຍືນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ໄປ​ຫາ​ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ມື້​ນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຍຸບພັກໄທ​ຣັກ​ສາ​ຊາດ ເພາ​ະ​ວ່າ​ໄດ້ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ ຄອງ
ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ກະ​ສັດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ ​ຄຽງ​ຂ້າງ​ກັບ​ລັດ​ຖະ
ບານ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິປະ​ໄຕ.

​ພັກໄທ​ພັກ​ຣັກ​ສາຊາດ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ ເຈົ້າ​ຍິງ​ອຸ​ບົນ​ຣັດ ມະ
​ຫິ​ດົນ ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມີ​ນາ ໃນ​ການ​ເລືອກ ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ.
ເຈົ້າ​ຍິງ​ອຸ​ບົນ​ຣັດຊຶ່ງ​ມີພະ​ຊົນ 67 ປີ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເຊື້ອ​ພະ​ວົງ ຫຼັງ​ຈາກ
ພະ​ນາງ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ງານ​ໃນ​ປີ 1972 ​ກັບ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຜູ້​ທີ່​ພະ​ນາງ​ໄດ້​ຢ່າ​ຮ້າງ​ ໃນ
​ເວ​ລາ​ຕໍ່. ແຕ່​ວ່າ​ ກະ​ສັດມະ​ຫາ ວະຈິ​ຣະລົງ​ກອນ​ ​ຊົງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​
ກ່າວວ່າ ​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມລັດ​ຖະ​ທຳ​ ມະ​ນູນ ຊຶ່ງ​ພະ​ອົງ​ຊົງ​ກ່າວ​ວ່າ
ເຈົ້າ​ຍິງ​ອຸ​ບົນ​ຣັດ​ຕະ​ນະ ຍັງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງພະ​ຍາດ​ຕິວົງ​ຢູ່. ຄະ​ນະ​ກຳມາ​ທິ​ການ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ ພະ​ນາງ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ ທີ່​ຈະ​ລົງ​
ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການທາງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ພະ​ນາງນັ້ນ ເຈົ້າ​ຍິງ​ອຸບົນ​ຣັດ​ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ
​ເສຍພະ​ໄທ​ວ່າ “ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່ນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ
​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄທ​ທຸກ​ຄົນນັ້ນ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ
​ຄວນ​ເກີດ​ຂຶ້ນເລີຍໃນ​ວັນ​ນີ້ ແລະສະ​ໄໝ​ນີ້.” ​ຖະ​ແຫຼງ​ການໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດ້ວຍ
​ແຮັ​ສ​ແທັກ “#howcomeitsthewayitis.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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