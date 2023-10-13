ໄທ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະນຳເອົາຊາວໄທກັບຈາກອິສຣາແອລ

ຊາວໄທກຸ່ມທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍອອກຈາກອິສຣາແອລ ຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງອິດສຣາແອລ ໄດ້ໄປເຖິງບາງກອກແລ້ວ.
ຊາວໄທ 15 ຄົນ ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນສຸວັນນະພູມຂອງບາງກອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກຖ້ຽວບິນ ທີ່ຍາວນານ ຈາກນະຄອນເທລ ອາວິບ (Tel Aviv). ນັກຂ່າວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ລໍຖ້າພວກເຂົາຢູ່, ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນກັງວົນ.
“ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ລັດຖະມົນຕີຄົນອື່ນໆ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ມາຮັບຊາວໄທກຸ່ມນີ້ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນມາຢ່າງປອດໄພ. ທ່ານປານປຣີ ພະຫິດທານຸກອນ ( Parnpree Bahiddha-Nukara) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດສອງຄົນ ແມ່ນຢູ່ໃນລໍ້ຍູ້, ເຊິ່ງໄດ້ຢູ່ໃນເຫດການ ການຈະລາຈົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ.
ນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນ ທ້າວກັດຊາກອນ ພັດຕາສອນ (Katchakorn Pudtason), ເຊິ່ງໄດ້ເລົ່າວ່າຕົນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນແລວຂອງການຍິງໂຈມຕີ ແລະຖືກຍິງຢູ່ຫົວເຂົ່າ.