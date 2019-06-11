ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານຂອງໄທ ໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ເປັນນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ຫຼັງຈາກກະສັດ ໄດ້ຊົງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຄືນອີກ.
ນາຍພົນປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ຄູ້ເຂົ່າລົງເຄົາລົບສັນຍາລັກຂອງກະສັດມະຫາວາຈິ
ຣາລົງກອນ ແລະກາບໄຫວ້ສາມເທື່ອ ໃນພິທີເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ຕຶກທຳນຽບລັດຖະບານ
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອຢືນຢັນ ເຖິງການແຕ່ງຕັ້ງຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ ປຣະຍຸດ ໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາດເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານໄດ້ນຳພາ
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານທາງທະຫານ ທີ່ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນມາ
ໃນປີ 2014. ທ່ານ ປຣະຍຸດ ໄດ້ປະຕິຍານຕົນວ່າ “ຈະອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະດ້ວຍກຽດຕິຍົດ ສັກສີ ເພື່ອສະແຫວງຫາຄຸນຄວາມດີໃຫ້ແກ່
ປະເທດຊາດ ແລະປະຊາຊົນຂອງປະເທດໄທ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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