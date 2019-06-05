ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ຫົວໜ້າຂອງລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ
ໄທ, ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະຖືກເລືອກເປັນນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ເມື່ອສະພາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ເປີດກອງປະຊຸມເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນ
ວັນພຸດມື້ນີ້.
ທ່ານ ປຣະຢຸດ ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກພັນທະມິດ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ພັກພະລັງ ປະຊາຣັດ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນກອງທັບບົກ, ເຊິ່ງໄດ້ຊະນະຫຼາຍກວ່າ 100 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳທີ່ມີ
ບ່ອນນັ່ງຫຼາຍກວ່າ 500 ບ່ອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ
ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ເມື່ອວັນທີ 24 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານຍັງຖືກຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບ
ຄະແນນສຽງຈາກສະພາສູງທີ່ມີ 250 ບ່ອນນັ່ງ, ເຊິ່ງສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກເລືອກ
ໂດຍລັດຖະບານທະຫານ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມີຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງການ 376 ຄະແນນ
ຈາກທັງສອງສະພາຂອງ ໄທ.
ຄວາມນິຍົມຂອງທ່ານ ປຣະຢຸດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງພັກປະຊາທິປັດ, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳພັກ ແລະ ອະດີດນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ອະພິສິດ ເວດຊາຊີວະ ລາອອກຈາກບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ພັນທະມິດຝ່າຍຄ້ານທີ່ມີເຈັດພັກ ຊື່ວ່າ ແນວໂຮມປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ສະເໜີຊື່ທ່ານ ທະ
ນາທອນ ຈຶງຣຸ້ງເຣືອງກິດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳຂອງພັກ ອະນາຄົດໃໝ່, ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ. ແຕ່ທ່ານ ທະນາທອນ ໄດ້ຖືກພັກວຽກຊົ່ວຄາວຈາກສະພາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະເຊີນ
ກັບຂໍ້ກ່າວຫາ ການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຈາກການປະທ້ວງນັກສຶກສາໃນປີ
2015. ທ່ານອາດຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກເຖິງ 9 ປີຖ້າຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ.
ພັນທະມິດດັ່ງກ່າວລວມມີພັກ ເພື່ອໄທ, ເຊິ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຖືກນຳພາໂດຍອະດີດນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ທ່ານ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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