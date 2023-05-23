ບັນດາສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດ ທີ່ປະກອບມີ 8 ພັກຂອງ ໄທ ທີ່ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງສ່ວນຫຼາຍໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງ ໄທ ເມື່ອວັນທີ 14 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ໂດຍໄດ້ຂຽນນະໂຍບາຍໃໝ່ຕ່າງໆອອກມາໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະນຳພາລັດຖະບານຕໍ່ໄປຂອງປະເທດ.
ບັນດາພັກການເມືອງເຊິ່ງນຳໜ້າໂດຍພັກກ້າວໄກ ໄດ້ເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ທີ່ປະກອບມີເກືອບ 20 ຂໍ້ສັນຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະປະຕິບັດ, ລວມທັງກຸ່ມຕ່າງໆເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນບັນດາພັກນັ້ນ.
ການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງພັນທະມິດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນຄົບຮອບ 9 ປີຂອງການກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອປີ 2014 ຂອງໄທ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຟັງເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນຈັນວານນີ້ຢູ່ໂຮງແຮມ ຄອນແຣດ ໃນບາງກອກນັ້ນ, ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກ ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັນທະມິດອື່ນໆ, ແລະ ໄດ້ສະແດງ 23 ຈຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ, ແລະ ໄດ້ເອີ້ນການເຈລະຈາວ່າ “ມີໝາກຜົນ,” ຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ.”
ທ່ານ ພິທາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງມັນຂຶ້ນ, ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ, ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກ້າວໄປໜ້າເພື່ອປະກາດນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະນັ້ນມື້ນີ້ແມ່ນພຽງບາດກ້າວທຳອິດ. ມັນມີຫຼາຍບາດກ້າວໃໝ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແລະ ພວກເຮົາຄົງຈະອະທິບາຍຕື່ມອີກຖ້າມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ.”
ພັກອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນພັນທະມິດດັ່ງກ່າວລວມມີພັກເພື່ອໄທ, ປະຊາຊາດ, ໄທສ້າງໄທ, ເສລີລວມໄທ, ພັກເປັນທຳ, ເພື່ອໄທລວມພະລັງ ແລະ ພະລັງສັງຄົມໃໝ່.