ໄທ ສະເໜີກົດຂໍ້ບັງຄັບໃໝ່ ສໍາລັບການເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຈີນ ເປີດຊາຍແດນ ຂອງປະເທດຄືນອີກ

ປະເທດໄທ ຈະບັງຄັບໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດສະແດງຫຼັກຖານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດແລ້ວ ກ່ອນເດີນທາງມາປະເທດໄທ, ອີງຕາມອົງການຄວບຄຸມສາຍການບິນຂອງປະເທດ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການກະ ກຽມສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງທີ່ຈີນ ເປີດຊາຍແດນຂອງພວກເຂົາຄືນອີກຄັ້ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Reuters.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດໄທ ຫຼື CAAT ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວນີ້ວ່າ ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ວັນຈັນມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນຕ່າງປະເທດທັງໝົດທີ່ເດີນທາງມາປະເທດໄທນັບແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຫຼັກຖານການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫຼື ສະແດງໜັງສືຮັບຮອງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫາຍດີ ຈາກພະຍາດໂຄວິດມາແລ້ວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ.
ສໍາລັບຜູ້ເດີນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຈະຕ້ອງສະແດງໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະ ພາບທາງການແພດ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຍ້ອນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.
ອົງການ CAAT ກ່າວວ່າ ສາຍການບິນຕ່າງໆຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການກວດ ກາເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນທີ່ຜູ້ໂດຍສານທັງຫຼາຍຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ, ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຂອງຈໍານວນຜູ້ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ CAAT ກ່າວວ່າ ມາດຕະການໃໝ່ນີ້ ຈະຍັງຄົງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້.
ການບັງຄັບໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໂດຍລັດຖະບານໄທໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກັບຄືນມານໍາໃຊ້ອີກຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກຈີນໄດ້ເປີດຊາຍແດນປະເທດ ຂອງພວກເຂົາ ລຸນຫຼັງການຫຼຸດຜ່ອນນະໂຍບາຍສູນໂຄວິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.