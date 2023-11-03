ນັກເຈລະຈາ ກ່າວວ່າ ໄທ ຈັດການເຈລະຈາໂດຍກົງ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນ ອີຣ່ານ ສໍາລັບໂຕປະກັນຊາວໄທ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທໄດ້ເຈລະຈາໂດຍກົງກັບກຸ່ມຮາມາສ ໃນອີຣ່ານ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງພົນລະເມືອງ ຣາດຊະອານາຈັກ 22 ຄົນ ທີ່ຖືກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈັບເປັນຕົວປະກັນໃນການໂຈມຕີອິສຣາແອລ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນໄທ ໄດ້ກ່າວ.
ບັນດານັກເຈລະຈາໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນນະຄອນເຕຫະຣ່ານ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ ແລະໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຊາວໄທ ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວໃນເວລາທີ່ “ເໝາະສົມ,” ທ່ານ ອາຣີເພັນ ອຸຕຕະຣະສິນ (Areepen Uttarasin) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ບາງກອກໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,400 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພົນລະເຮືອນ ແລະຫຼາຍກວ່າ 230 ຄົນຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ ໃນການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ຈາກແຫຼມກາຊາ.
ໃນການຕອບໂຕ້, ທະຫານອິສຣາແອລໄດ້ບຸກໂຈມຕີເຂດກາຊາ, ບ່ອນທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ບໍລິຫານໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ມີຊາວກາຊາ ຫຼາຍກວ່າ 8,700 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານ.
ທ່ານ ອາຣີເພັນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ປະກອບດ້ວຍສາມທ່ານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານສະພາຂອງໄທ, ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສອງຊົ່ວໂມງ ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນອີຣ່ານ.