ຊາວໄທ ຖວາຍການອາລຳ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຕໍ່ກະສັດ ພູມີພົນ

ພວກໄວ້ທຸກ ທີ່ນຸ່ງຊຸດດຳພາກັນຢືນເຂົ້າແຖວຍາວຢຽດ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ ນະຄອນຫຼວງ
ຂອງປະເທດໄທ ໃນວັນພະຫັດ ເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີຖະຫວາຍພະເພີງ
ພະບໍຣົມມະສົບຂອງມື້ລາງກະສັດພູມີພົນ ອະດຸນຍະເດດ.
ພິທີອັນສະງ່າຜ່າເຜີຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປທັງວັນ ທີ່ໃຊ້ເງິນຈຳນວນ 90 ລ້ານໂດລາ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂະບວນແຫ່ ເພື່ອທີ່ຈະນຳພະບໍຣົມມະໂກດ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງ
ພະອົງທ່ານທີ່ເກັບບຳເພັນກຸສົນໄວ້ທີ່ພະລາດຊະວັງ ໄປຍັງລານພະລາດຊະພິທີ
ທີ່ໄດ້ຈັດສ້າງຂຶ້ນ ຢ່າງວິຈິດບັນຈົງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ພະເມຣຸມາດ” ໃຫ້ເປັນຕົວແທນ
ທຽບເທົ່າກັບພູ Meru ທີ່ຖືວ່າເປັນບ່ອນສັກສິດທາງສາສະໜາພຸດ ແລະສາສະໜາ
ຮິນດູ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ໃນນິທານປະລຳປະລາ. ບັນດາຜູ້ໄວ້ທຸກທັງຫຼາຍ
ພາກັນຖືພະສັນຍາລັກຂອງກະສັດພູມິພົນ ອະດຸນຍະເດດ ເຂົ້າໄປຍັງສະຖານທີ່
ຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີບ່ອນນັ່ງຕາມເສັ້ນທາງ
ພະລາດຊະພິທີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພະລາດຊະພິທີ ອັນເຊີນພະບໍຣົມ
ມະໂກດ ອັນສູງສົ່ງຄັ້ງນີ້.
ພະບໍຣົມມະສົບຂອງພະອົງ ຍັງຖືກເກັບບຳເພັນໄວ້ທີ່ສະຖານທີ່ຈູດໃນວັນພຸດວານນີ້.
ພະລາດຊະໂອລົດພຽງອົງດຽວ ຂອງພະອົງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ຈະສືບທອດພະລາດຊະບັນລັງ
ກໍຄື ກະສັດມະຫາວະຈິລາລົງກອນ ຈະເປັນຜູ້ຈຸດເພີງໃນພະລາດຊະພິທີ ຂອງແລງວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອເສັດສິ້ນ ພະລາດຊະພິທີ.
ກະສັດ ພູມີພົນ ອະດຸນຍະເດດ ສິ້ນພະຊົນລົງ ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ທີ່ມີພະຊົນມາຍຸ
ໄດ້ 88 ພັນສາ ເສັດສິ້ນການຄອງບັນລັງ ປົກຄອງປະເທດມາໄດ້ 7 ທົດສະວັດ ທີ່ໄດ້
ທ້ອນໂຮມປະເທດໃຫ້ເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ໃນສະພາວະຂອງປະເທດທີ່ມີຄວາມແຕກ
ແຍກກັນນັ້ນ. ຄວາມຈົງຮັກພັກດີເຄົານັບຖືຕໍ່ພະອົງທ່ານ ແມ່ນຖືກເບິ່ງວ່າ ເປັນຍ້ອນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຢ່າງແຂງຂັນ ແລະກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ lese majeste
ທີ່ຈັດໃຫ້ມີການຕິດຄຸກເປັນເວລາຍາວນານ ສຳຫຼັບຜູ້ໃດທີ່ສົບປະມາດ ແລະຕຳນິຕິຕຽນ
ຕໍ່ອົງກະສັດຢ່າງເປີດເຜີຍນັ້ນ.
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