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ໄທ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຍົກຍ້າຍ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນການຫຼອກລວງ 900 ຄົນ ອອກຈາກມຽນມາ ກັບໄປ ຈີນ

ແຟ້ມພາບ - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ (Srettha Thavisin) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ (ASEAN-Japan Commemorative Summit Meeting) ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ໂອກູຣະ ໂຕກຽວ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2023.
ແຟ້ມພາບ - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ (Srettha Thavisin) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ (ASEAN-Japan Commemorative Summit Meeting) ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ໂອກູຣະ ໂຕກຽວ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 17 ທັນວາ 2023.

ໃນ​ອາທິດທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ​ໄທ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຊາວ​ຈີນ ​ປະມານ 900 ຄົນ ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ໃນ​ສູນກາງ​ຂອງການຫຼອກ​ລວງຕ່າງໆ ​ໃນ​ເມືອງ​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ມຽນມາ​ ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຈີນ, ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເສດຖາ ທະວີສິນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ລວມທັງມຽນມາ, ໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງການສໍ້ໂກງທາງໂທລະຄົມ ແລະ ອອນໄລນ໌ອື່ນໆ, ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍມີປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນຖືກຄ້າມະນຸດໂດຍກຸ່ມແກ່ງອາຊະຍາກໍາ ແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນກາງຫລອກລວງ ແລະປະຕິບັດການທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ.

ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ຕຳຫຼວດ​ໄທ ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງຊາວ​ຈີນ​ຈາກ​ເມືອງ ມຽວວັດດີ (Myawaddy) ເມືອງແຫ່ງຄວາມຜູກພັນຂອງ​ມຽນມາ ​ໄປທີ່​ສະໜາມ​ບິນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ໄທ ຄື​ເມືອງ​ແມ່​ສອດ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນ​ເຮືອບິນ​ຂອງ​ຈີນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເສດຖາ ກ່າວວ່າ ນີ້​ແມ່ນປະຕິບັດການ​ຮ່ວມກັນແບບ​ສະໝັກ​ໃຈ ​ລະຫວ່າງ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຄື ຈີນ, ມຽນມາ ​ແລະ ​ໄທ.

ທ່ານ ເສດຖາ ກ່າວວ່າ "ຂະ​ບວນການນີ້ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະໝັກ​ໃຈ, ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຫຼັກການ​ມະນຸດສະທຳ, ​ບໍ່ມີການບີບ​ບັງຄັບ," ​ແລະ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ​ໄທ ​ໄດ້​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນການຕໍ່ເຮືອບິນ ໄປຫາຖ້ຽວບິນຢູ່ທີ່ ແມ່ສອດ.

ຮອງ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ຂອງ​ໄທ ທ່ານສຸຣະເຊດ ຫັກພາລ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ ລວມມີຖ້ຽວບິນ 15 ຖ້ຽວ​ ໃນ​ໄລຍະເວລາ​ສາມ​ມື້ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ​ຈາກ​ຈີນ​ກັບຄືນໄປ​ຈີນ.

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