ຄະນະກຳມາທິການການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ພັກ ພະລັງ
ປະຊາຣັດ ທີ່ນິຍົມທະຫານ ໄດ້ຮັບສຽງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນການ ເລືອກຕັ້ງທົ່ວ
ໄປເມື່ອວັນອາທິດ ທີ 24 ມີນາຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ 8 ລ້ານ 4
ແສນບັດ.
ທ່ານ ກຣິດ ອຸວົງ ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ດັ່ງກ່າວ
ເວົ້າວ່າ ພັກເພື່ອໄທ ທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານສຳຄັນ ຊຶ່ງຖືກໂຄ່ນລົ້ມໂດຍ ການເຮັດລັດຖະ
ປະຫານຂອງພວກທະຫານ ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ ໄດ້ຮັບຄະແນນທັງໝົດ 7 ລ້ານ 9ແສນ
ສຽງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນດັ່ງກ່າວຈະໝາຍເຖິງຈຳນວນບັດທັງໝົດທີ່ໄດ້ນັບແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຜົນ
ລວມທັງໝົດ ກໍຍັງຖືວ່າບໍ່ເປັນທາງການເທື່ອ ຈົນກວ່າຜົນການນັບຄະ ແນນສຽງຂັ້ນສຸດ
ທ້າຍ ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ.
ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດເຖິງຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຂອງແຕ່ລະພັກ
ເທື່ອຢູ່ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 500 ບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາຕ່ຳ.
ທັງພັກພະລັງ ປະຊາຣັດ ທີ່ນິຍົມທະຫານ ໂຄສະນາວ່າ ຈະຮັກສາທ່ານປະຢຸດ ຈັນໂອ
ຊາ ຜູ້ນຳຂອງການລັດຖະປະຫານໄວ້ ໃນຖານະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຖືກເລືອກ
ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ແລະພັກຕໍ່ຕ້ານທະຫານ ຄືພັກແນວໂຮມປະຊາທິປະໄຕ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງວ່າ
ຕົນໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນມາ ແຕ່ ກໍຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຝ່າຍໃດຈະສາມາດຮິບໂຮມໄດ້ຄະແນນສຽງພໍ ຢູ່ໃນ ສະພາ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ພໍຈະເປັນໄປໄດ້.
ລັດຖະບານທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນປັດຈຸບັນ ອາດຈະເລີ້ມຕົ້ນໃນຖານະ
ເປັນສຽງສ່ວນນ້ອຍ ແຕ່ກໍມີທ່າທາງວ່າ ຈະຮວບຮວມເອົາສະມາຊິກມາຈາກພັກຝ່າຍ
ຄ້ານໃຫ້ປ່ຽນຝ່າຍ.
ຖ້າປາສະຈາກສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາແລ້ວ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານ ຂອງ
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ໃນການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍໃດໆກໍຕາມ.
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