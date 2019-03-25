ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

​ພັກ​ພະ​ລັງ ປະ​ຊາ​ລັດ ທີ່ທະ​ຫານສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ ພວມນຳ​ໜ້າ​ການ​ເລືອ​ກຕັ້ງໃນ​​ໄທ

ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ພະ​ລັງ ປະ​ຊາ​ລັດ ທ່ານ​ອຸ​ຕ​ຕະ​ມະ ຊາ​ວາ​ນະ​ຢາ​ນາ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ໄປ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ບາງກອກ ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ ຊາວ​ໄທ​ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ລໍ​ຖ້າ​ຜົນຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຮ້ອງວ່າ ການກັບ
​ຄືນ​ມາ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ຕິ​ຕຽນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ວ່າເປັນການ​
ອອກ​ແບບ​ໂດຍ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ປ​ຣະ​ຍຸດ ຈັນ​ໂອ​ຊາ ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​
ແຂງ​ອຳນາດທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ໄດ້​ເປີດເຜີຍ​ໃນຕອນແລງ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ
​ນີ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ 93 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງທີ່ໄດ້ນັບ ​ແມ່ນພັກ​ພະ​ລັງ​ປະ​ຊາລັດທີ່ທະຫານ​ໜູນ​ຫຼັງ​ເປັນຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ຄະແນນປະ​ມານ 7 ລ້ານ 6 ແສນສຽງ
ຍັງບໍ່ພໍ​ສຳລັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ.

​ໃນອັນດັບ​ທີສອງ​ໄດ້​ແກ່​ພັກ​ເພື່ອ​ໄທ ຂອງ​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທັກ​ສິນ ຊິນ​ນະ
​ວັດ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ 7 ລ້ານ 1 ແສນ​ຄະ​ແນນ​.

ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ໄດ້​ຮັບຄວາມດ່າງພ້ອຍໂດຍ​ການ​ກ່າວ​ຫາວ່າມີການ​ຊື້​ຂາຍບັດ
ກັນ ເ​ຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ການ​ຕິ​ຕຽນ​ກໍມີ​ພຽງໜ້ອຍ​ດຽວ​ຢູ່ໃນ​ມື້​ປ່ອນ​ບັດ ທີ່​ມີ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສັງ​
ເກດ​ການ​ຈາກອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ກາ​ນາ​ດາ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີກ 10 ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ
ຂອງ​ສະມາຄົມ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ໃນ​ເຂ​ດ​ເອ​ເຊຍ​ອາຄະ​ເນ ​ຢູ່ທີ່​ນັ້ນ.ການ​ຮັກ​ສາ​
ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄດ້ມີເປັນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ​ແນວ​ຄິດ​ໄດ້​ເປັນ​ໄປແບບ​ປະ​ສົ​ມ ໃນ​ຂະ​ນະ
​ທີ່ ​ຊາວ​ໄທ 52 ລ້ານຄົນ​ພາ​ກັນ​ໄປປ່ອນ​ບັດ. ແຕ່​ວ່າ​ເງົາ​ອັນ​ຍາວ​ນານ​ຂອງ​ທະ​ຫານ
​ຍັງ​ມີຜົນ​ກະ​ທົບຢູ່ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຕັ​ມໃຈທີ່​ຈະ​ລ​ະ​ບາຍ​ອອກ​ມາ​ນັ້ນ ໄດ້​ປະ​
ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ຮູ້ຕົນເອງ

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ພັກ​ເພື່ອ​ໄທ ພາ​ກັນ​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕໍ່​ຜົນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ບາງ​ກອກ ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2019.
ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ພັກ​ເພື່ອ​ໄທ ພາ​ກັນ​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕໍ່​ຜົນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ບາງ​ກອກ ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2019.

ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນທີ່​ອອກມ​າ ໂດຍ​ສ​ະ​ເພາະ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​
ສຽງ​ຂອງ​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ. ຜູ້​ຕ້ອນຮັບ​ແຂກ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮ​ງ​ແຮມ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ກ່ອນ​ການ​ປ່ອນ
​ບັດວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຜູ້ທີ່ຈະເລືອກແລ້ວ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ ມັນ​ດີ​ແກ່​ຂ້າ​ພະ
​ເຈົ້າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ.”

ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ນາງ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໜັ້ນ​ໃນ​ລະ​ບົບການເມືອງທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ທະ​ຫານ
ແລະ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມ​ະ​ນູນ​ທີ 20 ຂອງ​ປ​ະ​ເທດ​ໄທ ຂຽນ​ຂຶ້​ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານຄັ້ງ​ທີ 13
ນັບ​ແຕ່​ປີ 1932 “ພວກ​ເຮົາ​ໝັ້ນໃຈ​ທີ່​ສຸດດ້ວຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ມື້​ນີ້ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ຊ​າ​ທິ​ປະ
​ໄຕ ແລະ​ຍຸຕິທຳແກ່​ສັງ​ຄົມ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG