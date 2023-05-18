ກຸ່ມຜູ້ສັງເກດການການເລືອກຕັ້ງສາກົນ ກ່າວວ່າ ການປ່ອນບັດເລືອຕັ້ງລົງຄະ ແນນສຽງທົ່ວໄປຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຮັບການ “ປັບປຸງຂຶ້ນຫລາຍ” ປຽບທຽບໃສ່ການປ່ອນບັດເທື່ອແລ້ວ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດໃນປີ 2019.
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຊາວໄທຫລາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ເພື່ອເລືອກເອົາພັກການເມືອງ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອນຳພາລັດຖະບານຊຸດຕໍ່ໄປ. ບັນດາພັັກຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍທີ່ພັກກ້າວໄກ ຊຶ່ງເປັນພັກຫົວກ້າວໜ້າ ທີ່ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງສ່ວນຫຼາຍ.
ຕາໜ່າງການເລືອກຕັ້ງເສລີເຂດເອເຊຍ (ANFREL) ເປັນອົງການສັງເກດການ
ການເລືອກຕັ້ງອິດສະຫລະ ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນບາງກອກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ສະໂມສອນນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດໄທ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຮັບການປັບ ປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງໂຣຮານາ ເຮັຕຕີອາຣັກຈີ ຫົວໜ້າກຳມາທິການ ANFREL ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ມີຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສັນລະເສີນປະຊາຊົນໄທ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປປີ 2023 ການອອກມາປ່ອນບັດແມ່ນສູງກວ່າປົກກະຕິ ຢູ່ປະມານ 75 ເປີເຊັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢາກຂໍສັນລະເສີນ ຄະນະກຳມາທິການໆເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໄທ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ ແລະສະຫງົບ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.