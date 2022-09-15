ສານລັດຖະທຳມະນູນຂອງໄທ ກຳນົດການອອກຄຳຕັດສິນ ກ່ຽວກັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງນາຍົກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໃສ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ

ສານລັດຖະທຳມະນູນຂອງໄທ ໄດ້ກຳນົດວັນເວລາ ເມື່ອໃດທີ່ຕົນຈະອອກຄຳຕັດສິນ ກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ທີ່ຖືກໂຈະໄວ້ນັ້ນ.
ສານສູງສຸດຂອງປະເທດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ຕົນຈະປະກາດຄຳຕັດສິນໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານປຣະຢຸດ ສາມາດດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຕໍ່ໄປໄດ້ຫຼືບໍ່.
ອະດີດຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ໄດ້ຢຶດອຳນາດໃນປີ 2014 ໂດຍການກໍ່ລັດຖະ ປະຫານ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ທີ່ຖືກເລືອກມາຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍິ່ງຣັກ ຊິນນະວັດ. ພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ວ່າ ທ່ານປຣະຢຸດ ໄດ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເກີນກວ່າ ທີ່ລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄື ແປດປີ.
ແຕ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານປຣະຢຸດ ໄດ້ໂຕ້ງແຍ້ງວ່າ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ແທ້ຈິງ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2017 ເມື່ອລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ຂອງໄທ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ແມ່ນກະທັງວ່າ ໄວສຸດ ກໍຄືໃນປີ 2019 ເມື່ອສະພາໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານໃ ຫ້ເປັນຫົວໜ້ານຳພາລັດຖະບານປະສົມ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.