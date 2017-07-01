ໃນການຊຸກຍູ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດໄທ ລັດຖະ
ບານທະຫານ ມີກຳນົດທີ່ຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5 ພັນລ້ານໂດລາກັບ
ຈີນ ໃນການສ້າງລະບົບທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ.
ຂັ້ນຕົ້ນຂອງທາງລົດໄຟ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວ 252 ກິໂລແມັດ ຈາກບາງກອກໄປຫານະຄອນຣາດຊະສີມາ ແມ່ນເປັນບາດກ້າວສຳຄັນຂອງເສັ້ນທາງ ຊຶ່ງເວລາໃດສ້າງສຳ
ເລັດ ທາງລົດໄຟສາຍນີ້ທີ່ຈະມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ 1,260 ກິໂລແມັດ ແມ່ນໄປຫາ
ເມືອງຄຸນໝິງ ໃນແຂວງຢຸນນານ ຂອງປະເທດຈີນ. ໃນຂັ້ນຕໍ່ໆໄປກໍຈະເນັ່ງໄປຫາຊາຍ
ແດນໄທກັບລາວ.
ບັນດານັກວິເຄາະເຫັນວ່າ ທາງລົດໄຟນີ້ ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຂໍ້ລິເລີ້ມ ນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ໂດຍຈະຂະຫຍາຍການຄ້າ ແລະການລົງທືນ ໃນຂົງເຂດ. ໂຄງການ
ນີ້ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະເຊັນກັນໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ຫລັງຈາກເກືອບສອງປີທີ່
ໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງ
ຈະມີການເປີດເຜີຍຕາມພາຍຫຼັງ.
ການຕົກລົງນີ້ ຍັງພາໃຫ້ມີການຕ້ອງຕິຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ການໃຊ້ອຳນາດຂອງລັດ
ຖະບານ ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນສະບັບຊົ່ວຄາວ.
ບັນດານັກເສດຖະສາດກ່າວວ່າ ການລົງທືນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟຢູ່ໃນ
ປະເທດໄທ ແມ່ນຖືວ່າເປັນບູລິມະສິດ.
ຍານາງພະວິດາ ປະນານົນ ຮອງສາດສະດາກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານທຸລະກິດທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ກ່າວວ່າ ການປັງປຸງທົ່ວໄປຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງ
ປະເທດໄທ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ.
ປະເທດອື່ນໆ ຮວມທັງຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ຕ່າງກໍໄດ້ນຳສະເໜີແຜນການ ແລະ
ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງລະບົບທາງລົດໄຟ ເມື່ອສອງສາມປີຜ່ານມານີ້.
ຍານາງພະວິດາ ກ່າວວ່າ “ເປັນການດີສຳລັບປະເທດໄທ ແລະເປັນການດີສຳລັບ
ທຸລະກິດໄທ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າປະເທດໄທ
ມີຄວາມຕ້ອງການເປັນທີ່ສຸດ ໃນການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ.”
ຍານາງກ່າວວ່າ ປະເທດໄທປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາໃນດ້ານພະລາທິການກ່ຽວກັບ
ການຂົນສົ່ງທີ່ສູງ ເນື່ອງຈາກກາງຕໍ່ອາໄສໃສ່ເສັ້ນທາງຕ່າງໆຫຼາຍໂພດ.
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