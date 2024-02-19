ໄອຍະການຂອງໄທ ກຳນົດມື້ການພິຈາລະນາຄະດີໃໝ່ ສໍາລັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ກ່ຽວກັບກໍລະດີໝິ່ນປະໝາດກະສັດ

ຄະນະໄອຍະການຂອງໄທ ຈະທຳການສືບສວນສອບສວນຕື່ມອີກວ່າ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານທັກສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ຫຼືບໍ່, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ນຶ່ງມື້ລຸນຫລັງທີ່ມະຫາເສດຖີຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕໃນການລໍລົງອາຍາ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຕ່າງຫາກໃນການຮັບສິນບົນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ອະດີດເຈົ້າຂອງທີມເຕະບານ ແມນເຊັສເຕີຊິຕີ້ ເປັນບຸກຄົນທີ່ສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດສະໄໝໃໝ່ຂອງໄທ, ໂດຍເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍລ້ານຄົນ ສຳລັບນະໂຍບາຍປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານ ແຕ່ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກະສັດ ແລະສະຖາບັນທີ່ສະໜັບສະໜຸນກອງທັບ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຈາກການລໍລົງອາຍາເປັນເວລາພຽງ 6 ເດືອນໃນການຕັດສິນລົງໂທດເປັນເວລາ 8 ປີ ໃນຂໍ້ຫາການຮັບສິນບົນ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ຫລັງຈາກກັບຄືນສູ່ລາຊະອານາຈັກ ຈາກການເນລະເທດຕົນເອງເປັນເວລາ 15 ປີ.
ໂຄສົກຂອງສໍານັກງານໄອຍະການຂອງໄທ ກ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນ ໄອຍະການສູງສຸດຂອງໄທໄດ້ “ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສືບສວນຕື່ມອີກ” ໃນການກ່າວອ້າງວ່າ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 74 ປີຄົນນີ້ ໄດ້ຝ່າຝືນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ໃນຄຳເຫັນທີ່ລາວໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອປີ 2015.
ບັນດາໄອຍະການ ໄດ້ຂໍໃຫ້ ທ່ານທັກສິນ ປະກົດໂຕຢູ່ສານໃນເດືອນເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ເຊິ່ງໃນເວລານີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປະກາດວ່າ ພວກເຂົາຈະດໍາເນີນຄະດີກັບທ່ານ ຫຼື ຂໍເວລາເພີ້ມເຕີມເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນສອບສວນ.
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