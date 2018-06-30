ນາຍົກໄທ ຢ້ຽມຢາມ ຖໍ້າທີ່ເດັກນ້ອຍ 12 ຄົນ ແລະຄູຝຶກເຕະບານ ຫາຍສາບສູນ ຢູ່ໃນນັ້ນ

ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປໄດ້ເກືອບນຶ່ງອາທິດແລ້ວ ນັບແຕ່ກຸ່ມພວກເດັກນ້ອຍ ແລະຄູຝຶກເຕະ
ບານຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປສຳຫຼວດໃນເຂດຖໍ້າທີ່ລະອິດລະອ້ຽວ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ
ຂອງປະເທດໄທ ແລະໄດ້ຮູ້ຂ່າວເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ ແຕ່ວ່າບັນດາຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບຄໍາເວົ້າທີ່ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ປະເທດດັ່ງກ່າວຂ່າວ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້.
ທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຂອງພວກ
ເດັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ໄປພາກັນໄປຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນເຂດຖໍ້າຫຼວງ ໃນຂະນະທີ່ມີການ
ດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພຢູ່. ບໍລິເວນເຂດຖໍ້າມີຄວາມຍາວຢູ່ 10 ກິໂລແມັດ ຢູ່
ກ້ອງພູ ໃນຈັງວັດຊຽງຣາຍ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດລາວ ແລະມຽນມາ.
ທ່ານປຣະຍຸດກ່າວຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ຢືນຢູ່ນອກຖໍ້າ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຕ້ອງມີ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ. ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່. ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາທີ່
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະກ້າຫານ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່່າ ທ່ານຖືວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນເປັນ “ດັ່ງລູກຂອງຕົນເອງ
ຄືກັນ” ກ່ອນຈະນຳພາກຸ່ມດັ່ງກ່າວທໍາສະມາທິ.
ນຶ່ງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ 12 ຄົນ ອາຍຸແຕ່ 11 ຫາ 16 ປີ ແລະຄູຝຶກເຕະ
ບານເຂົາເຈົ້າອາຍຸ 25 ປີ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນກິລາໃນຕອນທ່ຽງຂອງ
ວັນເສົາອາທິດແລ້ວນີ້. ມັນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ຄົນໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໄປເຖິງສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ໂດຍມີກອງບັນຊາ
ການປະຈໍາເຂດປາຊິຟິກຂອງສະຫະລັດໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອສຳຫຼວດເບິ່ງທາງເລືອກທັງ
ໝົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຈະດຶງເອົາພວກທີ່ຖືກຕິດຄ້າງຢູ່ນັ້ນອອກມາໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງແຈັສຊິກາ ແຕັດ, ຮ້ອຍເອກກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່
ປະຊາສຳພັນຂອງກຸ່ມປະຕິບັດງານພິເສດທີ 353 ກ່າວວ່າ “ຝົນຕົກເປັນ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາ
ມາດທຳນາຍໄດ້ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງມີມະນຸດທີ່ເປັນປະເດັນ. ການປະຕິບັດງານເປັນເວລາ
ຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ. ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຫລາຍທີ່ເຫັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທພາກັນ
ມາຊ່ວຍກັນແລະພວກອາສາສະໝັກທັງໝົດມາທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານກູ້ໄພ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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