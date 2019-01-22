ຕຳຫຼວດໄທ ກ່າວວ່າ ຜົນການກວດ DNA ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 2 ສົບທີ່ໄຫຼຂຶ້ນມາຄ້າງຢູ່ຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທ ແມ່ນເປັນສົບຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ ຂ່າວເອພີ.
ບຸກຄົນທັງສອງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ນາມປາກກາວ່າ ພູຊະນະ ແລະກາສະລອງ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວລີ້ໄພ 3 ຄົນ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປ ຈາກລາວ ໃນເດືອນທັນວາ ປີກາຍນີ້ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີໄປຈາກໄທແລ້ວ.
ມີພວກລີ້ໄພຈາກໄທຢູ່ລາວກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ພົວພັນກັບຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານທະຫານເສື້ອແດງ ທີ່ໄດ້ພາກັນທຳການປະທ້ວງຢູ່ບາງກອກ ໃນປີ 2010 ທີ່ໄດ້ຖືກປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍພວກທະຫານ.
ສະມາຊິກຕົວຕັ້ງຕົວຕີຫຼາຍໆຄົນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການໂຕຢູ່ໄທ ໃນຂໍ້ຫາໝິ່ນປະໝາດພະບໍລົມເດຊານຸພາບ ໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງທາງອາຍາ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຈັງຫວດນະຄອນພະນົມ ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ວ່າ ຜົນການກວດຂອງສະຖາບັນນິຕິເວດ ພົບວ່າ DNA ຂອງສົບທັງສອງ ຄືກັນກັບຕົວຢ່າງ ຂອງ DNA ທີ່ໄດ້ມາຈາກຄອບຄົວພວກກ່ຽວ.
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