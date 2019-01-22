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​ຕຳ​ຫຼວດ​ໄທ ກ່າວ​ວ່າ ສົບ​ທີ່​ພົບ ຢູ່ ນ້ຳ​ຂອງ ແມ່ນ​ເປັນ​ສົບ ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ

ຕາ​ເວັນ​ພວມ​ຈະ​ຕົກ ຢູ່​ແຄມ​ນ້ຳ​ຂອງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ຕຸ​ລາ ປີ 2009 ໃກ້​ປາກ​ແບງ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ຂອງ​ລາວ ບໍ່​ໄກ​ຈາກຊາຍ​ແດນ​ໄທ.

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ຕຳ​ຫຼວດ​ໄທ ກ່າວ​ວ່າ ຜົນ​ການກວດ DNA ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ 2 ສົບ​ທີ່​ໄຫຼ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ໄທ ແມ່ນ​ເປັນ​ສົບ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ບຸກ​ຄົນ​ທັງ​ສອງ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ນາມ​ປາກ​ກາ​ວ່າ ພູ​ຊະ​ນະ ແລະ​ກາ​ສະ​ລອງ ແມ່ນ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລີ້​ໄພ 3 ຄົນ ທີ່​ຫ​າຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ ​ຈາກ​ລາວ​ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ປີ​ກາຍນີ້ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລຸນ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຫຼົບໜີ​ໄປ​ຈາກ​ໄທ​ແລ້ວ.

ມີ​ພວກ​ລີ້​ໄພ​ຈາກ​ໄທ​ຢູ່​ລາວ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຂະ​ບວນການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ທະ​ຫານ​ເສື້ອ​ແດງ ທີ່​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ທຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ບາງກອກ ໃນ​ປີ 2010 ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປາບ​ປາມ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໂດຍ​ພວກ​ທະ​ຫານ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ຕົວ​ຕັ້ງ​ຕົວ​ຕີ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໂຕ​ຢູ່​ໄທ ໃນ​ຂໍ້​ຫາໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ພະ​ບໍ​ລົມ​ເດ​ຊາ​ນຸ​ພາບ ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດກະ​ສັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທາງ​ອາ​ຍາ.

ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳ​ຫຼວດຈັງ​ຫວດນະ​ຄອນ​ພະ​ນົມ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ມື້ນີ້​ວ່າ ​ຜົນການກວດ​ຂອງສະ​ຖາ​ບັນ​ນິ​ຕິ​ເວດ ພົບ​ວ່າ DNA ຂອງ​ສົບ​ທັງ​ສອງ ຄື​ກັນ​ກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ ຂອງ DNA ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວພວກ​ກ່ຽວ.

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