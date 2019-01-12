ຍິງສາວຄົນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກຄອບຄົວ ຍ້ອນຢ້ານວ່ານາງຈະຖືກຂ້ານັ້ນ ໄດ້ອອກຈາກປະເທດໄທ ໄປການາດາແລ້ວ ບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທກ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ນາງຣາຮັຟ ໂມຮຳເມັດ ອາລ-ກູນັນ ອາຍຸ 18 ປີ ພວມເດີນທາງໄປນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ປະເທດການາດາ ໂດຍຜ່ານທາງນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ໄດ້ອະນຸມັດ ການຂໍລີ້ໄພ ຂອງນາງຣາຮັຟ ໂມຮຳເມັດ ອາລ-ກູນັນ ແລະກ່າວວ່າ ຍິງສາວຜູ້ນີ້ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ການາດາ.
ມີຫຼາຍໆປະເທດ ຮວມທັງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ໂອ້ລົມ ກັບອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຮັບເອົາການຂໍລີ້ໄພຂອງນາງຣາຮັຟ ໂມຮຳ ເມັດ ອາລ-ກູນັນ.
ທ່ານທຣູໂດ ກ່າວວ່າ ການາດາແມ່ນ "ມີຄວາມຍິນດີ" ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດການຂໍລີ້ໄພໃຫ້ແກ່ ນາງຣາຮັຟ ໂມຮຳເມັດ ອາລ-ກູນັນ ຍ້ອນວ່າ "ການາດາແມ່ນປະເທດ ທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນແບບໃດໃນການລຸກຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ທິມະນຸດ ແລະລຸກຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ນາງຣາຮັຟ ໂມຮຳເມັດ ອາລ-ກູນັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງບາງກອກໃນວັນເສົາແລ້ວ ຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນຈາກກຄູເວດ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຫລົບໜີຈາກຄອບຄົວຂອງນາງ.
ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ໃນຕອນຕົ້ນໆເວລາເຂົ້າໄປປະເທດໄທ ນາງໄດ້ ຂັງຕົນເອງໄວ້ ຢູ່ໃນຫ້ອງພັກ ຂອງໂຮງແຮມທີ່ສະໜາມບິນຢູ່ບາງກອກ ແລະແລະນຳຮູບພາບ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຂອງນາງ ອອກເຜີຍແຜ່ທາງທວິດເຕີ ທີ່ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂອງນາງ. ຄວາມສົນໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທ ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ຈະສົ່ງນາງກັບຄືນໄປ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
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