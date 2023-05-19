ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໄທ ກຳລັງຊັ່ງຊາ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ຕໍ່ການທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ ໃນການແຂ່ງຂັນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ໃນກໍລະນີທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ນັກການເມືອງອາຊີບຄົນນຶ່ງທີ່ຕ້ອງຕິລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກພວກທະຫານຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັ້ນ.
ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກ ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເລີນຣັດ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄະດີ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດາຣາ ທີ່ກຳລັງມີຊື່ສຽງຂຶ້ນມາອີກຄົນນຶ່ງ ຂອງປະເທດໄທ ຂອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວປະຊາທິປະໄຕເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ ແລະໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ໃນທັງສອງຄະດີ “ເປັນຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານກົດໝາຍດຽວກັນ” ທີ່ທ່ານເຈດ ໂດນໍວານິກ ປະທານຄະນະກົດໝາຍ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງປະເທດໄທ.
ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ ຫ້າມບັນດາຜູ້ສະໝັກເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງສາທາລະນະຫຼືຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະບານ ຈາກການຖືຮຸ້ນຢູ່ ໃນບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ. ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນ ການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ເພື່ອເອົາບ່ອນນັ່ງບັນ ດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຂອງປະເທດໄທ ຜູ້ສະໝັກຄົນນຶ່ງສຳລັບພັກລັດຖະບານ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ພັກພະລັງ ປຣະຊາຣັດ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານພິທາ ວ່າມີຮຸ້ນຢູ່ໃນບໍລິສັດ iTV ທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ນັ້ນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນບັນດາຊັບສົມສິນຂອງທ່ານ.