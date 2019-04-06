ຜູ້ນຳພັກ ອະນາຄົດໃໝ່ ຂອງໄທ ປະເຊີນກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາ ປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນ

ຜູ້ນຳພັກການເມືອງໃໝ່ຂອງໄທ ກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ໃນການປຸກລະດົມ
ປະຊາຊົນ.
ທ່ານທະນາທອນ ຈິ່ງຣຸ່ງເຣືອງກິດ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ໃນວັນ
ເສົາມື້ນີ້ວ່າ ເກີດມາຈາກການປະທ້ວງຂອງພວກນັກສຶກສາ ໃນປີ 2015. ທ່ານອາດຈະ
ປະເຊີນໜ້າ ກັບໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 9 ປີ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ.
ທ່ານທະນາທອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນ “ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນ
ແທ້ໆເລີຍ” ເຖິງແມ່ນວ່າ “ພົນລະເມືອງຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນໄທ ກໍໄດ້ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາໃນ
ການປຸກລະດົມ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຫ່ວງ ຍ້ອນວ່າ ຄະດີນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສານທະຫານ ແທນທີ່ຈະ
ເປັນສານອາຍາ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທະນາທອນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ພັກອະນາຄົດ
ໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອ ວັນທີ 24
ມີນາຜ່ານມານີ້.
ພວກສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ໄປໂຮມກັນຢູ່ດ້ານນອກຂອງປ້ອມຕຳຫຼວດ
ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທະນາທອນ ເດີນທາງໄປຮອດ ເພື່ອຟັງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ.
ຜູ້ກ່ຽວເຊື່ອວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນແມ່ນມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນ “ບໍ່ເທົ່າໃດ
ອາທິດ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ.”
ປະເທດໄທ ໄດ້ປະສົບກັບການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນປີ 2014.
ແລ້ວທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ກໍເປັນຜູ້ນຳ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງລັດຖະບານ
ທະຫານ.
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