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ສະ​ພາ​ຂອງ​ໄທ ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ອີກ ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົານາ​ຍົກລັດ​ຖະມົນ​ຕີ

(ພາບ​ໃນ​ແຟ​ມ) ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ ໃນ​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ໄທ ໃນ​ບາງກອກ, ວັນ​ທີ 19 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023.

ສະພາຂອງໄທກ່າວໃນວັນພະຫັດວານວ່າ ຕົນມີກຳນົດຈະປະຊຸມກັນອີກໃນວັນທີ 4 ສິງຫານີ້ເພື່ອພະຍາຍາມເລືອກເອົາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ ​ໃນຂະນະທີ່ສະພາບດ້ານການເມືອງທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາແກ່ຍາວອອກ ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕສ໌ (Reuters).

ຄວາມພະຍາຍາມສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍພັກກ້າວໄກທີ່ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ນໍາຂອງຕົນ, ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນ ໂດຍສະມາຊິກສະພາອະນຸລັກນິຍົມ ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທະຫານ.

ພັກເພື່ອໄທ ຊຶ່ງໄດ້ຢູ່ອັນດັບທີ 2 ​ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ 8 ພັກປະ​ສົມ ພ້ອມກັບພັກກ້າວໄກຄາດວ່າຈະເປັນພັກຕໍ່ໄປທີ່ຈະຫາທາງເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ.

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນໄທທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນ ອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພັກກ້າວໄກທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບບໍ່ຄາດຝັນໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ແຂ່ງກັບພັກທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະຫານ ທີ່ໄດ້ຄອບງຳການເມືອງຂອງໄທໃນເກືອບ 1 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ແຕ່ສະພາສູງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທະຫານແລະພວກຝ່າຍຄ້ານຈາກພັກອະນຸລັກນິຍົມແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນລາດຊະວົງໄດ້ຄັດຄ້ານທ່ານພິທາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີນັ້ນ ຢຸດສະງັກລົງ.
​ໝາຍ​ກຳ​ນົດຂອງສະພາທີ່ວາງວາລະຂອງຕົນອອກມາ ສໍາລັບວັນທີ 4 ເດືອນສິງຫານີ້ ກ່າວວ່າ ສະພາຕ່ຳຈະ "ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງເອົາບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​"​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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