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ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ໄທ ລອດ​ຈາກ​ ການ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ ໃນການປຸກ​ລະ​ດົມ ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ຜູ້​ນຳ​ພັກ ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່ ທ່ານ ທະ​ນະ​ທອນ ຈວງ​ຣຸ້ງ​ເຣືອງ​ກິດ, ກາງ, ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ບາງກອກ. 21 ມັງ​ກອນ, 2020.

ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ ໄທ ໄດ້​ຕັດ​ສິນໃຫ້​ພົ້ນ​ໂທດ ​ສຳ​ລັບ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​ທີ່​ໄດ້ທຳ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ເປັນ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຕໍ່​ການ​ຖືກ​ຍຸບ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແຕ່ ໄດ້​ຕັ້ງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍຸບ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຍ້ອນເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ.

ພັກ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່​ທີ່​ໄດ້​ເຕີບ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວນັ້ນ ໄດ້​ເປັນ​ເສົາຫຼັກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ​ ໄທ ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ອັນ​ດັບ​ທີ​ສາມ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ປີ​ກາຍນີ້ ເຊິ່ງຜູ້​ນຳ​ການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ ປີ 2014 ທ່ານ ປ​ຣະ​ຢຸດ ຈັນ​ໂອ​ຊາ ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ຄອງ​ອຳ​ນາດ, ແລະ ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ທະ​ຫານ​ດົນ​ຫ້າ​ປີ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດທີ່​ນ້ອຍກວ່າ​ໃນ​ພັກ ເພື່ອ​ໄທ ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່າ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ນັ້ນ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ແຂງ​ຂໍ້​ຫຼາຍກວ່າ ໃນ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຕໍ່​ການ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ທະ​ຫານ ຜ່ານ​ພັກ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ​ຄື ພັກ ພະ​ລັງ ປະ​ຊາ​ຣັດ, ແລະ ສະ​ພາ​ສູງ​ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນັດ​ທະ​ພອນ ໂທ​ປ​ຣະ​ຢູນ, ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ແລະ ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ, ໄດ້​ຮ່າງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້ ທີ່​ກ່າວ​ຫາ ພັກ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ກະ​ສັດ, ເຊິ່ງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ກຳ​ນົດ​ວ່າ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ. ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ, ທ່ານ ນັດ​ທະ​ພອນ ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ພັກ, ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ໂລ​ໂກ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຮູບ ສາມຫຼ່ຽມ​ ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ປຽບ​ທຽບ​ມັນ​ວ່າ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງແສງ​ສະ​ຫວ່າງ, ເປັນ​ແນວ​ໂນ້ມ​ທີ່​ຖືກ​ສົມ​ມຸດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ລັບ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄອບ​ຄອງ​ໂລກ.

ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດການກ່າວຫາ ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

ບໍ່ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ຕອນ​ທ່ຽງໃນ ບາງກອກ ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ຖືກມອບ​ໃຫ້​ແມ່ນບໍ່​ສາ​ມາດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ກະ​ທຳ​ຜິດ.

ໃນ​ການ​ທັກ​ທາຍ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ເຊຍ​ເຕັມ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຂ​ອງ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອ​ງ​ພັກ​ ສອງ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ​ນັ້ນ, ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່ ທ່ານ ທະ​ນະ​ທອນ ຈ​ວງ​ຣຸ້ງ​ເຣືອງ​ກິດ ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ສຽງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ປອງດອງ ແລະ ຄັດ​ຄ້ານ, ເຊື້ອ​ເຊີນ​ພັກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ມາ​ຮ່ວມ ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລະ​ບຽບ​ແຜນ​ການ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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