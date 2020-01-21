ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງໄທ ພັກອານາຄົດໃໝ່ ຫຼື Future Forward Party ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດໃດໆ ໂດຍການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດຂອງປະເທດ ໃນຖານຫາທາງທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລະບອບຣາຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພັກດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກຫຍຸບ.
ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ພັກນີ້ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາພັກອານາຄົດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງປະນາມ ກະສັດມະຫາ ວາຈີຣາລົງກອນ ຮວມທັງຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ທີ່ວ່າ ພັກນີ້ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມທີ່ມີອຳນາດພິເສດ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຕຳນານໂບຮານລຶກລັບ ທີ່ເປັນພວກທິດສະດີສົມຄົບຄິດນັ້ນ ກ່າວວ່າ ແມ່ນກຳລັງຮ່ວມມືກັນເພື່ອນຳໄປສູ່ການຄອບຄອງໂລກ. ການດູໝິ່ນຣາຊະວົງ ນັ້ນ ເປັນຄະດີອາຍາ ທີ່ຈະຖືກລົງໂທດໂດຍການຕິດຄຸກຫຼາຍປີ.
ແຕ່ພັກດັ່ງກ່າວ ຍັງສື່ບຕໍ່ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍດ້ານກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ການມ້າງເພພັກ ໂດຍປະກອບມີການຈົ່ມວ່າ ພັກນີ້ ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກ ຄື ເສດຖີພັນລ້ານ ທ່ານທະນາທອນ ຈຶ່ງຣຸ້ງເຣືອງກິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣາຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ ໃນຄັ້ງທຳອິດໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເມື່ອປີ 2014 ກ່ອນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານເມື່ອປີກ່າຍນີ້.
ພັກອະນາຄົດໃໝ່ ໄດ້ດຶງດູດເອົາການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກພວກຊາວໜຸ່ມໄທຫຼາຍລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກການກຳອຳນາດມາຢາວນານໂດຍກຸ່ມພວກຄົນຊັ້ນສູງຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກທະຫານນັ້ນ ຊຶ່ງພັກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນອັນດັບທີສາມໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອປີກາຍນີ້.