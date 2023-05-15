ສອງພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງປະເທດ ໄທ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ໄປປ່ອນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຈະມານຳພາລັດຖະບານຂອງປະເທດ.
ດ້ວຍຄະແນນສຽງຖືກນັບ 99 ເປີເຊັນໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງໄດ້ທຳນາຍວ່າ ພັກກ້າວໄກຈະຊະນະ 113 ບ່ອນນັ່ງຈາກທັງໝົດ 400 ບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາ, ແລະ ພັກເພື່ອໄທ ຊະນະ 112 ບ່ອນນັ່ງ. ອີກ 100 ບ່ອນນັ່ງຈະເປັນຂອງພັກຕ່າງໆອີງຕາມສັດສ່ວນ.
ພັກລວມໄທສ້າງຊາດຂອງທ່ານ ປຣະຢຸດ ໄດ້ 23 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ 5. ຜູ້ນຳພັກກ້າວໄກ ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ, ອາຍຸ 42 ປີ, ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນທີ່ອອກມາວ່າ “ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ” ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະຊື່ສັດ ຕໍ່ມູນເຊື້ອພັກຂອງທ່ານເວລາທີ່ຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ “ມັນຈະເປັນພັກທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍການຕໍ່ຕ້ານຜະເດັດການ ແລະ ທະຫານຢ່າງແນ່ນອນ. ມັນປອດໄພທີ່ຈະຄາດວ່າລັດຖະບານສຽງສ່ວນນ້ອຍແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ອີກຕໍ່ໄປຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນປະເທດ ໄທ.”
ທ່ານ ພີທາ ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະບານປະສົມລະຫວ່າງພັກກ້າວໄກ ແລະ ພັກເພື່ອໄທ ແມ່ນ “ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ,” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ຜູ້ນຳພັກເພື່ອໄທ ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ພັກກ້າວໄກ ໃນຄວາມສຳເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.”
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງມີເວລາ 60 ວັນທີ່ຈະຢືນຢັນການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານນາງ ສາວວະນີ ທີ. ອາເລັກແຊນເດີ, ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນ ຣາດຊະທານີ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄທ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າຜົນການເລືອກຄັ້ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ດີສຳລັບປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຢາກໄດ້ການປ່ຽນແປງ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮັບມັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ປະຊາຊົນແມ່ນອຶດອັດຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການການປ່ຽນແປງ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດບັນລຸມັນໄດ້.