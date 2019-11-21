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ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ໄທ ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ ມີ​ຄ​ວາມ​ຜິດ ​ຕັດ​ສິດ​ຈາກ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ ທະ​ນາ​ທອນ ຈຶງ​ຣຸ້ງ​ເຣືອງ​ກິດ, ກາງ, ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພັກ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່, ຖືກ​ຫຸ້ມ​ລ້ອມ​ໂດຍ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ, ບາງກອກ, ໄທ. 20 ພະ​ຈິກ, 2019.

ສານ ໄທ ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໄດ້ທຳ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ ​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທ່ານ ທະ​ນາ​ທອນ ຈຶງ​ຣຸ້ງ​ເຣືອງ​ກິດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຖື​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ, ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ທີ່​ໄດ້​ຕັດ​ສິດ​ດາວ​ລຸ້ງ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ແລະ ຜູ້​ນຳພັກອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່ ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລາວ​ໃນບໍ​ລິ​ສັດ​ສື່ມວນ​ຊົນ V-Luck ກ່ອນ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ ໄທ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ, ເປັນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ທະ​ຫານ 5 ປີ.

ທ່ານ ທະ​ນາ​ທອນ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ ແລະ ໄດ້​ເອີ້ນ​ຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ​ມີ​ຈຸດ​ປ​ະ​ສົງທາງ​ການ​ເມືອງ, ທີ່ກຳ​ນົດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທະ​ຫານ ທີ່​ໄດ້​ໄຕ່​ຂຶ້ນ​ໄປ​ກຳ​ອຳ​ນາດຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່ສໍ້​ໂກງ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ສະຫຼຸບ​ທີ່​ແນ່ນອນ.

ລຸ​ນຫຼັງ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຂອງ​ສານ​ໃນມື້ນີ້, ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ພັກ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃໝ່​ທ່ານນາງ ປານ​ນິ​ກາ ວາ​ນິດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກັນ​ທີ່​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນນີ້​ອາດ ເຮັດ​ໃຫ້ພັກ​ປົກ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ພັກ ຫຼື ວຽກ​ງານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ ທະ​ນາ​ທອນ ໄດ້​ຢູ່​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພັກ ແລະ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ສະ​ນັ້ນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພັກ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ນອກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.”

ທ່ານ​ນາງ ປານ​ນິ​ກາ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ແມ່ນ​ສົມ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບບໍ່, ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພັກ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ນັ້ນ, ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໄທ, ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຟັງ ​ການ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ສານ​ນັ້ນ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຕັດ​ສິນ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງວ່າ​ມັນ​ມີຄວາມຍຸ​ຕິ​ທຳ ຫຼືບໍ່​ໃນ​ຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ທ່າ​ນ ທະ​ນາ​ທອນ ຍັງ​ອາດ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຖືກ​ຂັງ​ຄຸກ 10 ປີ ແລະ ຫ້າມຫຼິ້ນ​ການ​ເມືອງ 20 ປີຖ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງມອບ​ຄະ​ດີ​ໃຫ້​ສານ​ອາ​ຍາໃນ​ເວ​ລານີ້.

ສະ​ພາ​ເພື່ອ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸ​ດ ອາ​ຊຽນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ໃນ​ອະ​ດີດ ແລະ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຈາກ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້, ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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