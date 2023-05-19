ພັນທະມິດພັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງ ໄທ ກຳລັງເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນ

ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງ ໄທ ໄດ້ປະກາດພັນທະມິດທີ່ປະກອບມີ 8 ພັກການເມືອງໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງລັດຖະບານໃໝ່ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ພັກກ້າວໄກ ໄດ້ປະກາດເປັນຜູ້ຊະນະເລີດຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ໃນການເລືອກ ຕັ້ງເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕໍ່າຂອງ ໄທ ແລະ ໄດ້ເອົາຊະນະພັກຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ບັນດາພັກການເມືອງທີ່ ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງໂດຍທະຫານຢ່າງສະບາຍ.
ອີກ 7 ພັກການເມືອງອື່ນໆ, ລວມມີພັກເພື່ອໄທທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກ່ອນການ ເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພັກກ້າວໄກໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງພັນ ທະມິດ ແລະ ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງໄທ.
ຫຼາຍສິບພັກການເມືອງໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນກັນໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ, ເຊິ່ງ ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019. ປະຊາຊົນໄທຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ລົງຄະແນນ ສຽງເພື່ອເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 500 ຄົນຂອງໄທ, ຫຼືສະມາຊິກ ສະພາໃນສະພາຕໍ່າ, ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງຈາກສອງບັດຄະແນນສຽງເພື່ອເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາເຂດ 400 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກ ສະພາທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງພັກ 100 ຄົນ.