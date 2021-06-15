ລັດຖະມົນຕີ ໄທ ສັ່ງການໃຫ້ເລັ່ງເຈລະຈາ ຕົກລົງເປີດດ່ານ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ລັດຖະມົນຕີ ໄທ ສັ່ງການໃຫ້ເລັ່ງເຈລະຈາຕົກລົງເປີດດ່ານ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປີດດ່ານການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ກັບ ລາວ ນັ້ນ.
ທ່ານ ຈຸຣິນ ລັກສະນະວິສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຂອງ ໄທ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ກົມເຈລະຈາການຄ້າຕ່າງປະເທດເລັ່ງດຳເນີນການເຈລະຈາຕົກລົງເປີດດ່ານການຄ້າຊາຍແດນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ນີ້ ເພາະວ່າການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປິດດ່ານຊາຍແດນ ໄທ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເຖິງ 51 ດ່ານຈາກທັງໝົດ 97 ດ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼຸດລົງເກີນກວ່າ 8 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ທຽບກັບປີ 2019 ສະນັ້ນເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງມີການເປີດດ່ານຊາຍແດນເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຈຸຣິນ ຢືນຢັນວ່າ
“ຕ້ອງເລັ່ງລັດການຄ້າຊາຍແດນ ເພາະທັນທີທີ່ເຮົາສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ ຕົວເລກການສົ່ງອອກຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບວກໄປເລື້ອຍໆທັນທີ ນຳລາຍໄດ້ເຂົ້າປະເທດທັນທີ ເພາະສະນັ້ນ ການຄ້າຊາຍແດນຈະເປັນຫົວໃຈສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນ. ການຄ້າຊາຍແດນຈະເດີນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອດ່ານທຸກດ່ານທີ່ຢູ່ອ້ອມປະເທດ ໄທ ຕ້ອງເປີດເພື່ອໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງພົມແດນເດີນໜ້າໄດ້.”
ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານ ໄທ ມີດ່ານການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນ 49 ດ່ານ ຫາກແຕ່ວ່າການລະ ບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ຈຶ່ງຕ້ອງປິດດ່ານຊາຍແດນສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະ ບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໂດຍທາງການ ລາວ-ໄທ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນໄດ້ພຽງ 14 ດ່ານເທົ່ານັ້ນນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສຳລັບເປົ້າ ໝາຍໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ທາງການ ໄທ ຈະເຈລະຈາກັບທາງການ ລາວ ເພື່ອເປີດດ່ານການຄ້າຊາຍແດນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 6 ດ່ານທ່າເຮືອໃນນໍ້າຂອງກໍຄື ທ່າເຮືອຊຽງຄານ-ຊະນະຄາມ, ສີຊຽງໃໝ່-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່າສະເດັດ-ທ່າເດື່ອ, ນະຄອນພະນົມ-ທ່າແຂກ, ມຸກດາຫານ-ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນາຕານ-ລະຄອນເພັງ ຕາມລຳດັບ.
ກະຊວງການຄ້າ ໄທ ລາຍງານວ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ ກັບ ລາວ ໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ-ເມສາ 2021 ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 75,905 ລ້ານບາດ ໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 19.81 ເປີເຊັນ ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2020 ແລະ ໃນນີ້ເປັນມູນຄ່າການຄ້າຊາຍແດນເກີນກວ່າ 71,175 ລ້ານບາດ ໂດຍ ໄທ ຍັງຄົງເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 15,440 ລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 86 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2020 ສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີການເປີດດ່ານຊາຍແດນເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນອີກນັ້ນເອງ.
ສ່ວນ ທ່ານ ກີຣະຕິ ຣັດສໂນ ອະທິບໍດີກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ໄທ ຖະແຫຼງວ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ-ລາວ ໃນປີ 2021 ນີ້ຍັງມີປັດໄຈທ້າທາຍຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ທັງຍັງມີບັນຫາການແຂງຄ່າຂອງເງິນບາດທີ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ໄທ ມີລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ-ລາວ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ທັງນີ້ເງິນບາດໄດ້ແຂງຄ່າຂຶ້ນກວ່າ 21 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ເງິນກີບ ກໍຄືອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ປັບຕົວຂຶ້ນຈາກ 1 ບາດຕໍ່ 271 ກີບໃນເດືອນເມສາ 2020 ເປັນ 1 ບ້ານຕໍ່ 330 ກີບໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທາງດ້ານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລາວ ລາຍງານວ່າໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ-ເມສາ 2021 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງ ລາວ ມີມູນຄ່າລວມ 4,010 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2020 ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກໃນມູນຄ່າ 2,020 ລ້ານໂດລາ ແລະ ນຳເຂົ້າໃນມູນຄ່າ 1,990 ລ້ານໂດລາທີ່ເຮັດໃຫ້ ລາວ ໄດ້ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາ ໂດຍສິນຄ້າທີ່ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືແຮ່ທອງແດງ, ແຮ່ຄຳປະສົມ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ ແລະ ກາເຟ ສ່ວນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືນໍ້າມັນດີເຊລຍານພາຫະນະ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຫຼັກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ໂດຍ ໄທ ຍັງເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບ 1 ຂອງ ລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍ ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສ່ວນ ຈີນ ນັ້ນກໍໄດ້ກາຍເປັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກອັນດັບທີ 1 ຂອງ ລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ເຢຍຣະມັນ.
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