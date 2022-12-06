ລັດຖະມົນຕີຄ້າໄທຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ເປີດດ່ານຊາຍແດນ 24 ແຫ່ງເພື່ອຮອງຮັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳ ເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະຂະຫຍາຍເວລາໃນການນຳເຂົ້າສາລີ ແລະມັນຕົ້ນຈາກລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ຈຸຣິນ ລັກສະນະວິສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າໄທ ຖະແຫຼງ ຢືນຢັນວ່າກະຊວງການຄ້າຂອງໄທ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມານນຳເຂົ້າມັນຕົ້ນຈາກລາວໄດ້ໃນປະລິມານທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງພາຍໃນປະເທດ ທັງນີ້ ໂດຍໄດ້ເປີດດ່ານຊາຍແດນໃນ 24 ແຂວງເພື່ອຮອງຮັບການນຳເຂົ້າດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໃນຂະນະນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນກຳລັງພິຈາລະນາຂະຫຍາຍເວລາໃນການນຳເຂົ້າສາລີຈາກລາວເພີ້ມຂຶ້ນ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າຂອງລາວ ໂດຍຄາດວ່າການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໃນໄວໆນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈຸຣິນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ທາງການລາວຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຂະຫຍາຍເວລາການອະນຸມັດນໍາເຂົ້າສາລີຈາກລາວ ເຂົ້າມາໄທ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປັດຈຸບັນພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຊ່ວງວັນທີ 1 ກຸມພາ ເຖິງ 31 ສິງຫາຂອງທຸກປີ ເປັນເວລາ ພຽງແຕ່ 7 ເດືອນ, ປະເດັນທີສອງກໍຄືມັນຕົ້ນທີ່ທາງການລາວ ຢາກຈະສົ່ງໄປໄທ ທີ່ມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບແລ້ວວ່າ ໃນຂະນະນີ້ໄທອະນຸຍາດໃຫ້ມັນຕົ້ນຂອງ ລາວສົ່ງມາໄທໃນ 24 ແຂວງ.”
ທັງນີ້ລາວກັບໄທມີດ່ານການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງກັນທັງໝົດ 49 ດ່ານ ແຕ່ວ່າດ້ວຍການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ຈຶ່ງຕ້ອງປິດດ່ານຊາຍແດນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນການ ລະບາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍທາງການສອງຝ່າຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານຊາຍ ແດນ ລະຫວ່າງກັນໄດ້ພຽງ 14 ດ່ານເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງການຈຳກັດຈຳນວນດ່ານການຄ້າຊາຍແດນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ 2022 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະ ໄທຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ເປີດດ່ານຊາຍແດນທຸກແຫ່ງລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ.
ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງປີ 2022 ນີ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 15 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະການນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າກະສິກຳ ຈາກລາວເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄືພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງເປົ້າໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 363,000 ກວ່າລ້ານບາດ ໃນປີ 2025 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທນັ້ນ
ຄິດສັດສ່ວນເຖິງ 93.5 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທໃນແຕ່ລະປີແລະຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ແຕ່ບັນຫາສຳຄັນຂອງການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳໃນລາວກໍຄື ການມີຖະໜົນຢ່າງຈຳກັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງສູງກວ່າໄທນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທທີ່ລົງທືນໃນລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ໃນເລື້ອງການຂົນສົ່ງ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງແບບນັ້ນ. ເພາະວ່າ ຕົ້ນທຶນໃນການ ຂົນສົ່ງເມື່ອທຽບກັບເມືອງໄທແລ້ວ ກໍຄືຢູ່ໃນລາວນີ້ສູງກວ່າ. ສະນັ້ນ ເມື່ອເບິ່ງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງເບິ່ງທຸລະກິດທັງການຜະລິດ ແລະການຈຳໜ່າຍ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຄິດສະເພາະການ ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວວ່າມັນມີລາຄາຖືກກວ່າ ກາຍເປັນວ່າເມື່ອມີການຈັດຈຳໜ່າຍແລ້ວມັນ ກໍເຮັດ ໃຫ້ຄ່າຂົນສົ່ງແພງກວ່າ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ , ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄິດລວມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນນ້ຳຢັນຮອດປາຍນ້ຳ ຈົນກະທັ້ງເຖິງລູກຄ້າອີກ ເຊັ່ນໃນສ່ວນເສັ້ນທາງແຂວງຕໍ່ນີ້ ກໍຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ ເຊັ່ນວ່າ ມີສະພາບຖະໜົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ.”
ທັງນີ້ໂດຍພາບລວມການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທໃນ 3 ໄຕມາດຂອງປີ 2022 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 20.97 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2021 ໂດຍມີມູນຄ່າການຄ້າລວມ 204,775 ກວ່າລ້ານບາດ ໃນນີ້ໄທນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວ 90,340.8 ລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.45 ເປີເຊັນ ແລະ ໄທສົ່ງສິນຄ້າ ມາລາວໃນມູນຄ່າລວມ 114,434.68 ລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23.91 ເປີເຊັນ ເຮັດໃຫ້ໄທເປັນຝ່າຍ ໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 24,093.89 ລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 55.97 ເປີເຊັນ ໂດຍພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນສິນຄ້າອັນດັບ 1 ທີ່ໄທນຳເຂົ້າຈາກລາວ ສ່ວນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກໍຄືສິນຄ້າທີ່ ລາວນຳເຂົ້າຈາກໄທຫຼາຍທີ່ສຸດດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງຄາດໝາຍວ່າລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີລາຄາແພງຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ພາກການຜະລິດສິນຄ້າຂອງລາວ ກໍຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເພີ່ມການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍນັ້ນເອງ.