ຊາຍຄົນນຶ່ງໃນປະເທດໄທຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ປີຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການໝິ່ນປະໝາດຄອບຄົວຂອງກະສັດ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ຖືກຈັບໃນປີ 2020 ຍ້ອນຂາຍປະຕິທິນ ທີ່ມີຮູບເປັດສີເຫຼືອງ ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງຂະບວນການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນໄທ. ໄອຍະການກ່າວວ່າ ປະຕິທິນດັ່ງກ່າວມີຮູບເຍາະເຍີ້ຍກະສັດມະຫາວາຈີຣະລົງກອນ.
ໄທມີກົດໝາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດປະເທດນຶ່ງໃນໂລກ ຕໍ່ຕ້ານການໝິ່ນປະໝາດພະບໍລົມເດຊານຸພາບ ຫຼືໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ຊຶ່ງມີໂທດໜັກຕິດຄຸກເຖິງ 15 ປີ ສຳລັບການໝິ່ນປະໝາດໃນແຕ່ລະເທື່ອ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງຂະບວນການຊາວໜຸ່ມເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນໄທ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລຶບລ້າງກະສັດ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ທະນາຍຄວາມໄທເພື່ອສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄວຊາວໜຸ່ມ 2 ຄົນ ໄດ້ພາກັນອົດອາຫານປະທ້ວງ ໃນໄລຍະ 6 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍໝິ່ນປະໝາດກະສັດ.