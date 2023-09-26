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ທະນາຍຄວາມສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ຂອງໄທ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດກະສັດ ໄດ້ຮັບໂທດຈໍາຄຸກ ເປັນເວລາ 4 ປີ

ທ່ານອານົນ ນໍາພາ ກ່າວກັບບັນດາອົງການຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເດີນທາງ​ໄປເຖິງສານອາຍາ ເພື່ອຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2023. ທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໄທ ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດກະສັດ ແລະຖືກຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 4 ປີ.

ທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໄທ ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດກະສັດແລະຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 4 ປີ, ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນລົງໂທດຄັ້ງທໍາອິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນກະສັດທີ່ເປັນ​ບັນ​ຫາໂຕ້ແຍ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນເຂົ້າກໍາອໍານາດ ລຸນຫຼັງທີ່ປະເທດປົກຄອງໂດຍພວກທະຫານໜຸນຫຼັງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.

ທ່ານອານົນ ນໍາພາ ຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດໂດຍການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ ກະສັດມະຫາວະຊິຣາລົງກອນ ໃນລະຫວ່າງການ​ໂຮມຊຸມນຸມທີ່ນໍາພາໂດຍພວກນັກ ສຶກສາ ເມື່ອວັນທີ 14 ຕຸລາ ປີ 2020, ເພືອລະ​ນຶກ​ເຖິງການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນໃນປີ 1973 ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່​ການ​ພັງ​ທະ​ລາຍຂອງພວກຜະເດັດການທະຫານ ທີ່ກໍານາດມາເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານອານົນ​ຍັງ ຖືກປັບໃໝອີກ 20,000 ບາດ​ຫຼື 550 ໂດລາ ໃນຂໍ້ຫາລະ​ເມີດ​ດຳ​ລັດ​ການປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນທີ່ສາທາ ລະນະ ລະຫວ່າງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ.

ທ່ານອານົນ ອາຍຸ 39 ປີ, ຍັງຈະປະເຊີນກັບ 13 ຄະ​ດີເພີ້ມເຕີມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໝິ່ນພະບໍລົມເດຊານຸພາບຂອງກະສັດ, ເຊິ່ງເປັນ​ການໝິ່ນ​ປະ​ໝາດກະສັດ, ​ພະ​ບໍ​ຣົມ​ວົງ​ສາ​ນຸ​ວົງແລະຜູ້ສໍາເລັດລາດຊະການແທນພະອົງນັ້ນ, ຕ້ອງຖືກໂທດ ຈໍາຄຸກສູງຮອດ 15 ປີ.

ສານກ່າວໃນຄໍາຕັດສິນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານອານົນ ໄດ້ປະກາດຢູ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມວ່າ ຖ້າມັນໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ໃຫ້ກະຈັດກະຈາຍໄປ, ​ມັນອາດຈະເປັນ​ຄຳສັ່ງ​ຂອງກະສັດມະຫາວະຊິຣາລົງກອນ. ຄຳ​ຕັດ​ສິນກ່າວວ່າ ​ການຖະແຫຼງນັ້ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ເນື່ອງຈາກວ່າ​ມັນຂຶ້ນ​ຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕໍາຫຼວດ, ແລະ ສະນັ້ນ ທ່ານອານົນ ໄດ້ໝິ່ນປະໝາດກະສັດ.

ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານອານົນ, ທ່ານ​ກຣິດສະດາງ ນຸດຈະ​ຣັດ ກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານຈະຂໍອຸທອນ ແລະຂໍປະກັນໂຕ. ທ່ານອານົນ ກອດລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກ່ອນຈະຖືກນໍາໂຕໄປຂັງຄຸກ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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