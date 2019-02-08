ພະພີ່ນາງຂອງ ພະມະຫາກະສັດໄທ ລົງສະໝັກ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຣາດຊະວົງຂອງໄທໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍການ ລົງໄປຫລິ້ນ
ການເມືອງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເມື່ອພະພີ່ນາງຂອງກະສັດມະຫາ ວັດຈິຣາ ລົງກອນ ໄດ້ຖືກ
ປະກາດວ່າ ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 24 ມີນານີ້ ອີງຕາມບັນທຶກ ຢູ່ໃນເອກກະສານລົງທະບຽນ.
ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າຍິງອຸບົນຣັດ ຣາຊະກັນຍາ ສີຣິວັດທະນາ ບັນນະວະດີ ອາຍຸ
67 ປີ ທີ່ຊົງເປັນພະພີ່ນາງຂອງກະສັດ ມະຫາ ວັດຈິຣາລົງກອນ ເປັນການສະແດງ
ເຖິງຄວາມຫວັງສູງ ທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງການເມືອງຂອງໄທ ທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່
ແລ້ວນີ້ ເພາະມັນເປັນການທັບມ້າງປະເພນີ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ຂອງຣາຊະວົງ
ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ ໃນເລື້ອງການເມືອງ.
ເຈົ້າຍິງອຸບົນຣັດຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ພັກທີ່ຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ອະດີດນາຍົກ
ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃຫ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ. ນຶ່ງໃນຂູ່ແຂ່ງທີ່ ກຳລັງນຳ
ໜ້າໝູ່ ຂອງອົງຍິງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ກໍຄື ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຊຶ່ງ ເປັນຜູ້ນຳຂອງ
ລັດຖະບານ ທະຫານໄທ ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ປະກາດ ການລົງສະໝັກຂອງທ່ານໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ປະເທດໄທໄດ້ເປັນຣາຊາອານາຈັກທີ່ປົກຄອງໂດຍລັດຖະມະນູນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 1932
ເປັນຕົ້ນມາ ຫາກແຕ່ພະຣາຊະວົງກໍໄດ້ຊົງມີອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ແລະໄດ້ຊົງ
ບັນຊາ ປະຊາກອນທີ່ອຸທິດຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນ.
ການເລືອກຕັ້ງອອກມາໃນຮູບແບບຂອງການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງ ພວກທີ່ນິຍົມ ທ່ານ
ທັກສິນ ແລະພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກັບ ການສ້າງຕັ້ງຂອງກອງທັບຣາຊະວົງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທາຍາດຂອງຣາດຊະວົງໄທ ໂດຍພັກໄທ
ຮັກສາຊາດ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທັກສິນ ນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ວົງການການເມືອງ
ມີການປ່ຽນແປງ.
ພັກໄທຮັກສາຊາດ ແມ່ນແຍກ
ອອກ ມາຈາກພັກເພື່ອໄທ ທີ່ຕັ້ງ
ຂຶ້ນມາໂດຍ ພວກທີ່ຈົງຮັກພັກດີ
ຕໍ່ ທ່ານ ທັກສິນ ແລະ ແກນນຳ
ຂອງ ພັກແນວໂຮມປະຊາທິປະໄຕ
ຕໍ່ຕ້ານຜະເດັດການ ຫຼື ກຸ່ມ “ເສື້ອ
ແດງ” ໄດ້ເປັນຍຸດທະສາດ ເພື່ອ
ຊ່ອຍໃຫ້ພັກເພື່ອໄທ ໄດ້ຊະນະ
ຄະແນນສຽງ. ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່
ບົ່ມຊ້ອນມາ ເປັນເວລາດົນນານ
ລະຫວ່າງ ກຸ່ມອາໝາດ ຊຶ່ງເປັນ
ຊົນຊັ້ນສູງ ລວມສູນກັນຢູ່ໃນ
ບາງກອງ ແລະກຸ່ມພວກປະຊາ
ນິຍົມທີ່ມີຖານຕັ້ງຢູ່ຊົນນະບົດ ທີ່
ສົ່ງຜົນເຮັດ ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ
ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການກໍ່ ລັດ
ຖະປະຫານ ແລະການປະທະກັນ ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕະຫຼອດໄລຍະ
ເກືອບ15 ປີ.
“ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າຍິງໃຫ້ ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກພຽງຄົນດຽວ ຂອງພັກ”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ຂອງຜູ້ນຳພັກ ໄທຮັກສາຊາດ,ທ່ານ ປຣີຈາພົນ ພົງພານິດ ທີ່ກ່າວຕໍ່
ບັນດາ ນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເອົາ ຊື່ຜູ້ລົງສະໝັກຂອງພັກ ໄປລົງທະບຽນຢູ່ນຳ ຄະນະ
ກຳມະທິການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ.
ທ່ານ ປຣີຈາພົນກ່າວອີກວ່າ “ອົງຍິງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ ເໝາະສົມເປັນ
ຢ່າງສູງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ມີບັນຫາທາງກົດໝາຍ ໃນດ້ານຄຸນນະວຸດທິຂອງ
ອົງຍິງ ແຕ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄະນະກຳ ມະທິການເລືອກຕັ້ງ ຮັບຮອງເອົາ
ການລົງສະໝັກຂອງອົງຍິງເສຍກ່ອນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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