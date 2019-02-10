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ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ໄທ ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ຝັນ ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ຂອງຜູ້​ເປັນ​ເອ​ື້ອຍ

ເຈົ້າ​ຍິງ ໄທ ອຸ​ບົນ​ຣັດ​ຕະ​ນະ ມະ​ຫິ​ດົນ ຍົກ​ມື​ທັກ​ທາຍ​ຢູ່​ພະ​ຣາ​ຊະ​ວັງ​ໃນ ບາງ​ກອກ, ໄທ. 27 ຕຸ​ລາ, 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໄທ ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ເອື້ອຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້
ລົງແຂ່ງຂັນສຳລັບຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ.

ພັກ ຣັກ​ສາ ຊາດ ໄທ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຍິງ ອຸ​ບົນ​ຣັດ​ຕະນະ,
ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 67 ປີນັ້ນ, ຈະເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີຂອງພັກ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 24 ມີນາຈະມາເຖິງນີ້.

ຄວາມ​ຫວັງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຍິງ ໄດ້​ຖືກ​ທ​ຳ​ລາຍ​ເກືອບ​ວ່າ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ ເມື່ອ
ນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນເຈົ້າຊີວິດນັ້ນ, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສັ້ນສະບັບນຶ່ງທີ່
ກ່າວວ່າ ການລົງແຂ່ງຂັນຂອງເອື້ອຍຂອງເພິ່ນແມ່ນ “ບໍ່ເໝາະສົມເປັນຢ່າງສູງ” ແລະ
ຂັດກັບປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດ.

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ພັກ ຣັກ​ສາ ຊາດ ໄທ ໄດ້​ສາ​ບານ​ຄວາມ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ,
ໂດຍເວົ້າໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງກະສັດ.”

ທ່ານ ພວງ​ທອງ ພະ​ວະ​ກະ​ພັນ, ອາ​ຈານ​ສອນ​ລັດ​ຖະ​ສາດ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈຸ​ລາ​
ລົງກອນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ AFP ວ່າ ການບໍ່ເຫັນດີຂອງເຈົ້າຊີວິດ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການລົງແຂ່ງຂັນຂອງເອື້ອຍຂອງເພິ່ນເປັນໂມຄະ.

ໃນ​ຮູບ​ທີ່​ເອົາ​ລົງ​ໃນ ອິນ​ສ​ຕາ​ແກ​ຣມ ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ເຈົ້າ​ຍິງ​, ໄດ້​ກ່າວ​ຂອບໃຈ
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງເພິ່ນສຳລັບ “ຄວາມຮັກ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ“ໂດຍບໍ່ໄດ້
ເວົ້າເຖິງອ້າຍຂອງເພິ່ນ ຫຼື ແຜນການທາງການເມືອງທີ່ຖືກທຳຂອງຂອງເພິ່ນ ແລະ ໄດ້
ສະແດງຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະເຫັນປະເທດຂະຫຍາຍສິດທິ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ
ໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ.

ປະ​ເທດ ໄທ ຈະ​ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ, ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​
ກໍ່ລັດຖະປະຫານທະຫານ ໃນປີ 2014. ການເຂົ້າຍຶດລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ
ການຕັ້ງລັດຖະບານຖະຫານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົບລ້າງອິດທິພົນຂອງອະດີດນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ, ເຊິ່ງພັນທະມິດຂອງເພິ່ນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງ
ຊາດທຸກໆຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2001.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ ທັກ​ສິນ ໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ດ້ວຍ​ການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ
ທະຫານໃນປີ 2006 ນັ້ນ, ລັດຖະບານຂອງ ໄທ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດພຽງໜ້ອຍ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມການເມືອງຂອງທ່ານອ່ອນແອລົງ ດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ, ການຕັດສິນຕ່າງໆຂອງສານ ແລະ ການປ່ຽນແປງລະບົບ
ການເລືອກຕັ້ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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