ຜູ້ພິພາກສາສານໄທ ຈະຕັດສິນວ່າ ຈະສົ່ງຜູ້ຊາຍໄທ 2 ຄົນ ໃຫ້ທາງການລາວເພື່ອດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໂຄວິດ ຢູ່ໃນລາວ ຫຼືບໍ່

ຜູ້ພິພາກສາສານຂອງໄທມີອຳນາດທີ່ຈະພິຈາລະນາຕັດສິນວ່າ ຈະສົ່ງຜູ້ຕ້ອງຫາສັນຊາດໄທສອງຄົນໄປໃຫ້ທາງການລາວເພື່ອດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາທີ່ເເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ຢູ່ໃນລາວຫຼືບໍ່. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ສືບເນື່ອງຈາກການທີ່ທາງການຕຳຫຼວດລາວ ໄດ້ປະສານງານ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທາງການໄທສົ່ງໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາເພດຊາຍສັນຊາດໄທ 2 ຄົນ ໃຫ້ທາງການຕຳຫຼວດລາວ ເພື່ອນໍາຕົວໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຕ້ອງຫາຊາຍໄທທັງ 2 ຄົນດັ່ງກ່າວ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລາວ ດ້ວຍການລັກລອບເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວຕາມສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆ ທັງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 7-15 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີພະນັກງານລັດ ແລະຄົນລາວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກະທຳດັ່ງກ່າວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາເອົາຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາດໍາເນີນ ຄະດີຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ. ສຳລັບຜູ້ຕ້ອງຫາສັນຊາດໄທ 2 ຄົນນັ້ນ ທາງການລາວໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນລາວກໍໄດ້ປະສານງານກັບທາງການຕຳຫຼວດໄທແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຫາກແຕ່ກໍຖືເປັນ ອໍານາດຝ່າຍດຽວຂອງທາງການໄທ ກໍຄືຜູ້ພິພາກສາສານໄທ ທີ່ຈະພິຈາລະນາຕັດສິນວ່າ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາຊາຍໄທ 2 ຄົນຕາມການຮ້ອງຂໍຈາກທາງການລາວ ຫລືບໍ່.
ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວ-ໄທ ຈະມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ລະຫວ່າງກັນ ແລະຄະດີ ດັ່ງກ່າວກໍຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດດຳເນີນການສົ່ງໂຕຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ໄດ້ຕາມການຕົກລົງຮ່ວມ 2 ຝ່າຍ ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າ ການຕັດສິນໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍຖືເປັນອໍານາດຂອງຜູ້ພິພາກສາສານໄທ ພຽງຝ່າຍດຽວ ທັງນີ້
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງພົນລະເມືອງໄທ ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາດັ່ງກ່າວ ເປັນສໍາຄັນ ດັ່ງທີ່ ພັນຕໍາຫລວດເອກທິໄຊ ຊ່າງຄໍາ, ຜູ້ກໍາກັບການສອບສວນປະຈໍາກອງບັງຄັບການຕໍາຫລວດ ນະຄອນບານ ສໍານັກງານຕໍາຫລວດແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ກໍລະນີນຶ່ງ ຄືບໍ່ແມ່ນສົ່ງຄົນຊາດຕົນເອງຂ້າມແດນມາໃຫ້ອີກປະເທດນຶ່ງພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກທ່ານເບິ່ງແລ້ວນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນຂໍ້ຫາທີ່ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາ ຖ້າຫາກຫຼັກຖານພິຍານ ບໍ່ຊັດເຈນ ຫລື ເຂົາມີຄວາມສົງໄສໃນບາງເລື້ອງເຂົາກໍມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດໄດ້. ອັນນີ້ກໍຄື ໃນເລື້ອງຫລັກເກນທີ່ບໍ່ສົ່ງຄົນສັນຊາດຕົນເອງມາໃຫ້ອີກປະເທດນຶ່ງພິຈາລະນາ.”
ໃນປັດຈຸບັນ ທາງການຕຳຫຼວດໄທໄດ້ຄວບຄຸມໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາສັນຊາດໄທທັງ 2 ຄົນດັ່ງກ່າວໄວ້ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍໄທໃນ 3 ຂໍ້ຫາດ້ວຍກັນ ກໍຄືການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດໂດຍຜິດກົດໝາຍ, ການຊ່ອຍເຫຼືອຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄທໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແລະການປົກປິດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອໂຣກອັນເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນວົງກວ້າງຢ່າງຮຸນແຮງ ກໍຄືການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນໄທນັ້ນ ມີໂທດຈໍາຄຸກ 2 ປີ ຫລື ປັບໃໝສູງສຸດເຖິງ 5 ແສນບາດ ຫລື ທັງຖືກຂັງຄຸກ ແລະປັບໃໝດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການຕໍາຫລວດລາວກໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາເພດຍິງລາວສອງຄົນທີ່ເປັນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະໃໝ່ໄວ້ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍອາຍາແລ້ວ ໂດຍແມ່ຍິງລາວສອງຄົນໄດ້ລັກລອບນໍາພາຜູ້ຊາຍໄທສອງຄົນເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວຕາມສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນກໍ່ຄື ນາງພາວະດີ ວິພາກອນ (ຕຸກຕິກ) ຜູ້ທີ່ນໍາພາຄົນໄທເຂົ້າມາລາວ ກັບນາງມອນມີນາ ສຸດທິດາ (ຕິນ່າ) ຜູ້ນໍາທ່ຽວຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 7-15 ເມສາ, 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທັງນີ້ ສານປະຊາຊົນລາວໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຂັງຄຸກ ນາງຕຸກຕິກເປັນເວລາ 5 ປີ 1 ເດືອນກັບ 15 ວັນ ປັບໃໝ 52,500,000 ກີບ ແລະນາງຕີນ້າ ນັ້ນຖືກລົງໂທດຂັງຄຸກ 3 ປີ 7 ເດືອນ 15 ວັນ ປັບໃໝ 27,500,000 ກີບ. ທັງຍັງມີຜູ້ຮ່ວມກະທໍາຜິດອີກ 4 ຄົນ ທີ່ຖືກລົງໂທດຂັງຄຸກຕັງແຕ່ 1 ປີກວ່າເຖິງ 3 ປີກວ່າ ແລະປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບເຖິງ 27,500,000 ກີບໃນຄະດີດຽວກັນ.
ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ) ຍັງໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ປົດນາຍຕໍາຫລວດ 2 ຄົນ ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງອີກດ້ວຍ ກໍຄື ຮ້ອຍເອກພູໄຊ ສີສະຫວັນ, ຕໍາຫລວດສື່ສານປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກັບຮ້ອຍໂທສອນອາໄລ ໂພທິລາດ, ນາຍຕໍາຫລວດປະຈໍາເມືອງສອງຄອນ ເພາະວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການລັກລອບນໍາພາຜູ້ຕ້ອງຫາຊາຍໄທທັງສອງຄົນເຂົ້າມາໃນລາວ ໂດຍເຮືອຂ້າມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງ ລາວກັບໄທນັ້ນ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ທາງການລາວ ໄດ້ເພີ້ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ເຂົ້າໃນການກວດກາ ໂດຍການກັກເຮືອຂອງ ປະຊາຊົນລາວໄວ້ທັງໝົດ ອັນເປັນການບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບນໍາເຂົ້າໃຊ້ເຮືອ ເພື່ອການໂດຍສານຂ້າມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຈາກປະເທດໄປຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງເເຂົ້າມາລາວເພີ້ມຂຶ້ນອີກນັ້ນເອງ. ດ້ວຍ
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