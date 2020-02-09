ທະຫານ ໄທ ຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ເລີ່ມການອາລະວາດຍິງຄົນໃນພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງປະເທດໃນຕອນບ່າຍວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ມືປືນຄົນດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກລະບຸຕົວວ່າແມ່ນຕຳຫຼວດຊື່ ຈັກກຣະພັນ ຖົມມາ ອາຍຸ 32 ປີ, ໄດ້ເລີ່ມຍິງຄົນໄປທົ່ວຢູ່ຄ້າຍທະຫານບົກ, ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນຊາການຂອງລາວ. ລາວໄດ້ເອົາອາວຸດ ແລະ ລົດຮຳວີ ຈາກຄ້າຍໄປ, ເດີນທາງໄປຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນແຫ່ງນຶ່ງ, ໃນຕະຫຼອດເວລານັ້ນລາວໄດ້ເປີດເຜີຍການກະທຳຕ່າງໆຂອງລາວລົງໃນ ເຟສບຸກ. ຂໍ້ມູນທີ່ລາວໄດ້ເອົາລົງໄດ້ຖືກລຶບອອກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທກ່າວວ່າ ທ້າວ ຈັກກຣະພັນ ໄດ້ສັງຫານ 26 ຄົນ, ລວມທັງພົນລະເຮືອນ ແລະ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໜຸ່ມທີ່ສຸດແມ່ນເດັກຊາຍອາຍຸ 13 ປີ. 57 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ລວມທັງຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນກຳລັງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດສະໝອງ.
ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ເອີ້ນເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນໃນປະເທດ ໄທ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຫວັງວ່າ ການຍິງກັນດັ່ງກ່າວ” ຈະເປັນພຽງຄັ້ງດຽວ ແລະ ເຫດການຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ແລະ ວ່າມັນຈະບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນອີກ. ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.”
ການຍິງກັນຢ່າງດຸເດືອດແມ່ນໄດ້ຍິນຕະຫຼອດຄືນຢູ່ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ Terminal 21 ໃນຈັງຫວັດ ນະຄອນ ຣາດຊະສີມາ ບ່ອນທີ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສາມາດທີ່ຈະທຳການອົບພະຍົບຜູ້ໄປຊັອບປິ້ງທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ນັ້ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ນາງ ສົດທິຢານີ ອັນຊະລີ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຢູ່ຫ້ອງນ້ຳຂອງບ່ອນອອກກຳລັງກາຍໃນຫ້າງດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການຍິງກັນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຝຣັ່ງ AFP ວ່າ “ມັນເປັນຄືກັບໃນຝັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີບຸນຫຼາຍທີ່ມີຊີວິດລອດ.”
ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ນມາ, ມືປືນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກຄົນນຶ່ງໃນ ໄທ ໄດ້ຍິງສາມຄົນເສຍຊີວິດ, ລວມທັງເດັກຊາຍອາຍຸ 2 ປີ, ໃນລະຫວ່າງການປຸ້ນສະດົມຮ້ານຂາຍຄຳໃນຈັງຫວັດ ລົບບູຣີ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເວົ້າວ່າລາວບໍ່ໄດ້ມີເຈຕະນາທີ່ຈະຍິງໃຜ.