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ຊາວໜຸ່ມ ໄທ ແລະ ອະດີດສະມາຊິກກຸ່ມ ເສື້ອແດງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ປະຊາທິປະໄຕ ເພີ້ມການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານ ປຣະຢຸດ ລາອອກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢືນຍາມ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດ COVID-19 ໃນ ບາງກອກ, 16 ສິງຫາ, 2021.

ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ໄທ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບກຳລັງສະໜັບສະໜູນປະ ຊາທິປະໄຕທີ່ທົນທານທີ່ສຸດຂອງອານາຈັກດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດຜູ້ປະທ້ວງເສື້ອແດງນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງອີກຄັ້ງນຶ່ງຈາກຖະໜົນໄປຫາການກຳອຳນາດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ.

ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ຕາບໃດທີ່ອະດີດຫົວໜ້າກອງທັບບົກຍັງຮັກສາການສະໜັບສະ ໜູນຂອງກຸ່ມທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດແກນຫຼັກຂອງໄທ, ເຊິ່ງແມ່ນກະສັດ, ກອງທັບ ແລະ ທຸລະກິດຂະ ໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ, ທ່ານແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກໂຄ່ນລົ້ມ, ບໍ່ວ່າມັນຈະມີການຜັກດັນໃຫ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ.

ການປະທ້ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນເກືອບທຸກມື້, ເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາວະວິກິດດ້ານເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ. ເມື່ອຮອດຕອນຄໍ່າຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ບາງກອກ ແມ່ນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍແກັສນໍ້າຕາ ໃນຂະນະທີ່ໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ ເຊິ່ງຖືກຈູດໂດຍພວກປະທ້ວງໄວໜຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ປະທະກັບຕຳຫຼວດ.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງອາດນຳໄປສູ່ການອອກມາຂອງ ທະຫານບົກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານເມືອງ ທີ່ກຳລັງປົກຄຸມປະເທດທີ່ສັ່ນຄອນນັ້ນໜັກໜ່ວງກວ່າເກົ່າ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມຂະບວນລົດທີ່ມີຫຼາຍສີ ແລະ ວົນແຊວໃນທົ່ວປະເທດເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ປຣະຢຸດ ລາອອກ. ຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວໄດ້ຂັບຜ່ານ ບາງກອກ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຂອງກຸ່ມເສື້ອແດງຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ໄທ.

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