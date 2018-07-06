ມະນຸດກົບໄທ ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກ ບໍ່ມີ ອອກຊີເຈນ ຫາຍໃຈ

ມະນຸດກົບໄທຄົນນຶ່ງ ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກທີ່ອອກຊີເຈນໝົດໄປ ໃນຂະນະທີ່ໄປຊ່ວຍ ເຫລືອພວກເຕະບານເດັກນ້ອຍ 12 ຄົນ ແລະຄູຝຶກ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່
ໃນຖໍ້າຫລວງ ທາງພາກເໜືອຂອງໄທ ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນໃນວັນສຸກ
ມື້ນີ້.
ທ່ານສະໝານ ພູນານ, ອະດີດສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍກ້າຕາຍຂອງໄທ ໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ພາຍຫລັງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ ເພື່ອເອົາຖັງອອກຊີເຈນ ໃສ່
ລຽບແລວທາງ ທີ່ອາດໃຊ້ເພື່ອຫລົບໜີໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີອອກຊີເຈນພຽງພໍໃນເວລາທີ່
ກັບອອກມາຈາກຖໍ້າ.
ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານເປັນເຫດການທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປະຕິບັດງານກູ້ໄພ
ເລີ້ມຕົ້ນມາໄດ້ສອງອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດງານເພື່ອເອົາພວກເດັກນ້ອຍ ແລະຄູຝຶກດັ່ງກ່າວ ອອກມາຈາກຖໍ້າ ທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມແບບດຽວກັນນັ້ນ
ແມ່ນເປັນອັນຕລາຍ.
ການກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງຊາຍໜຸ່ມ 13 ຄົນ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຖໍ້າທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໄທ
ແມ່ນມີປະເດັນຄວາມສ່ຽງໃຫຍ່ຢູ່ສອງຢ່າງ ຄື 1 ແມ່ນມີຝົນຕົກລົງມາອີກແລະອີກ
ປະເດັນນຶ່ງກໍຄືຄວາມວິຕົກກັງວົນ.
ທ່ານ ອາແລນ ແວຣີວ (Alan Warild) ຫົວໜ້າ ທີມກູ້ໄພ ໃນຖໍ້ານິວຊາວເວລສ໌
(New South Wales) ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນອາທິດນີ້ວ່າ
"ການໄປຢູ່ໃນຄວາມມືດແມ່ນເປັນໜ້າຢ້ານຫລາຍ. ມັນຈະແມ່ນນໍ້າຂີ້ຕົມ. ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຫັນອັນໃດໝົດສິ່ງທີ່ຈະເປັນເລື້ອງຍາກທີ່ສຸດຂອງພວກເດັກນ້ອຍ
ກໍຄືທໍາໃຈສະຫງົບໄວ້."
ທ່ານ ແວຣີວ (Warild) ສົນທະນາທາງເລືອກ ໃນການກູ້ເອົາຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
ເຕະບານ 12 ຄົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 11 ຫາ 16 ປີແລະຄູຝຶກທີ່ມີອາຍຸ 25 ປີ ຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານດໍານໍ້າຂອງອັງກິດ ພົບເຫັນໃນວັນຈັນຜ່ານມາ. ວີດິ
ໂອທີ່ຖ່າຍເອົາພວກເຂົາເຈົ້າໃນເວລາບໍ່ດົນ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຫາຍສາບສູນ
ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຂີ່ລົດຖີບເລາະໄປ
ຕາມຖະໜົນຢູ່ໃນເມືອງແມ່ສາຍ ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ທ່າມກາງສຽງລົມແຮງ
ໃນຕອນບ່າຍວັນເສົາ ເປັ່ງອອກມາ.
ລະບົບຖໍ້າຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຮາຍ ທີ່ພວກເດັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາຍສາບສູນ ຢູ່ໃນ
ນັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນຖໍ້າທີ່ທີ່ເລິກ ແລະອັນຕະລາຍ. ເພື່ອຈະເຂົ້າໄປໃນ
ໄດ້ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຍ່າງຜ່ານປ້າຍທີ່ຂຽນບອກວ່າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນລະດູຝົນຢູ່ໃນຂົງ
ເຂດນັ້ນ ທີ່ເລີ້ມແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ຈົນເຖິງເດືອນພະຈິກ. ເມື່ອເດັກນ້ອຍເຂົ້າໄປ
ໃນຫັ້ນໃນສອງອາທິດກ່ອນ ລະດູຝົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ້ມຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ.
ແຕ່ວ່າຝົນໄດ້ເລີ້ມຕົກແລ້ວ. ເມື່ອພວກຊາຍໜຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນວັນ
ຈັນທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຖືກຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຜົ້ງທີ່ເປັນສີດໍາແລະປຽກຊຸ່ມ
ຂອງພູທີ່ຢູ່ໄກຈາກປາກຖໍ້າ 2 ກິໂລແມັດໄດ້ອາທິດກວ່າແລ້ວ. ຊ່ອງແຄບໆຜ່ານ
ລະຫວ່າງກາງຂອງແຜ່ນຫີນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ນັ້ນແລະແສງແດດຈາກຂ້າງນອກ
ດຽວນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າ ທີ່ຂຸ່ນໆເຢືອກເຢັນ. ມີລາຍງານວ່າ ບໍ່ມີໃຜໃນຈໍາ
ນວນນັ້ນ ຮູ້ລອຍນໍ້າເລີຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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